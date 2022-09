Anca Neacșu a divorțat de soțul ei după zece ani de căsnicie: „Nu mai locuim împreună de câteva luni”

Miercuri, 21 septembrie 2022, Anca Neacșu, a confirmat pronunțarea divorțului dintre ea și soțul ei de origine turcă, Serkan Yaman. Aceștia au decis să o ia pe drumuri separate după zece ani de căsnicie.

După pronunțarea primului termen de judecată în procesul lor de divorț, vedeta a oferit câteva declarații. Ea și avocata ei au explicat că au mai rămas doar câteva formalități ca separarea ei de Serkan Yaman să fie oficială. Se pare că la primul termen al divorțului lor, Serkan Yaman a invocat probleme de sănătate pe ultima sută de metri și a cerut amânarea, dar solicitarea lui i-a fost respinsă.

„S-a terminat. (…) Aseară am înțeles că se va prezenta. Motive medicale. (…) Zilele următoare urmează câteva formalități. (…) Avem câteva lucruri de împărțit, dar ne-am înțeles. E o înțelegere amiabilă. Suntem amândoi de comun acord. (n.r. au fost) neînțelegeri.”, a declarat cântăreața de muzică ușoară, vizibil afectată.

Ruptura dintre cei doi s-a produs în primăvara acestui an. Anca Neacșu a recunoscut că a fost foarte afectată de acest divorț, deoarece a făcut multe sacrificii pentru ca mariajul ei să reziste, chiar a locuit în Turcia timp de opt ani.

„Nu mai locuim împreună de câteva luni. (…) Am făcut (n.r. multe sacrificii). Mă gândesc că părinții sunt cei care suferă, eu sunt ok, chiar mi-am revenit. După 2-3 luni, după ce ne-a părut rău și mie și lui, mi-am revenit. Acum nu știu de ce plâng, și în sală începusem puțin. De emoții, de emoții pentru că n-am mai trecut niciodată prin așa ceva.”, a explicat vedeta printre lacrimi.

Anca Neacșu și Serkan Yaman au decis de comun acord să divorțeze

În această zi nefericită, Anca Neacșu a purtat o ținută sobră, ochelari de soare și a avut părul prins. Înainte de a intra în sala de judecată, cântăreața de muzică ușoară a spus că ea și Serkan Yaman au decis de comun acord să o ia pe drumuri separate.

„E o decizie luată de comun acord. (…) Îmi pare rău că ne întâlnim și în situații ca astea. Nu e o zi frumoasă pentru niciun om, e un capitol care se încheie după 10-11 ani. Asta e situația, asta e procedura. De comun acord, dar asta e procedura. M-am măritat în Turcia, mă separ în România. (…) El e cetățean străin, sunt mai multe lucruri la mijloc și până la urmă a trebuit să facem aici.”, a spus Anca Neacșu.

„Am încercat amândoi în ultimul timp și până la urmă s-a ajuns aici. (…) Avem ceva (n.r. de împărțit), dar ne-am înțeles. Suntem în regulă. Nu cred (n.r. că ne vom împăca). Chiar am vorbit și ieri, sperăm să se închidă din prima. Sunt un pic stresată, că nu am avut de-a face cu asemenea situații, nu am intrat niciodată într-o sală de judecată. Pot să spun că-mi tremură picioarele”, a mărturisit vedeta, cu puțin timp înainte de a intra în sala de judecată, relatează Antena Stars.