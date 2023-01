Divorțul anului în România! Și-au spus adio după 7 ani de mariaj: Orice început are și un final

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan și-au spus adio după 7 ani de mariaj. Încă soțul cântăreței de muzică de petrecere a venit cu mai multe detalii despre acest eveniment prin care nimeni nu dorește să treacă.

Acesta a precizat că actele de divorț au fost făcute, doar că nu au fost încă înaintate, subliniind că nu este vorba despre niciun impuls de moment.

De asemenea, el a mai precizat că este vorba despre un nou început pentru fiecare dintre ei.

”Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a povestit acesta în exclusivitate pentru Spy News.

Rareș Ciciovan spune că lucrurile nu mai mergeau între ei de mai mult timp

Însă soțul cântăreței de muzică de petrecere spune că între ei lucrurile nu mai mergeau de mult timp și că din afară totul pare diferit de realitate.

”Și la mine par afaceri foarte foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Eu nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică”, a mai spus acesta.

Împăcarea este exclusă

Potrivit sursei anterior citate, acesta a precizat că împăcarea este exclusă și că un asemenea scenariu ar fi putut avea loc acum cinci ani, nu în prezent.

”Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a mai spus soțul Georgianei Lobonț.