Sentinţa arestului preventiv nu este definitivă şi poate fi contestată. Primarul Ionuţ Stan este acuzat de luare de mită, fals şi instigare la fals, abuz în serviciu. Acesta este suspectat că a luat bani pentru angajări. Anul trecut, un asistent medical l-a denunțat că i-a cerut bani și vin ca să-l angajeze.

Edilul susține că este nevinovat

Primarul nu își recunoaște faptele și susține că este nevinovat.

„Sunt om drept și atât. Şi voi fi în continuare. Cred că ar trebui să lăsăm autoritățile să-și facă treaba şi vedem după…Nu este nicio acuzație. Nu mă acuză de nimic. Nu mă simt vinovat de absolut nimic, decât…sunt persoane care vor să ocupe acest scaun de primar.”, a declarat Ionuţ Stan, primar Albeni.

Cu toate acestea, avocatul primarului, dar și sătenii spun chiar contrariul.

„Clientul pe care îl reprezint este acuzat de infracţiuni de corupţie, trafic de influenţă, luare de mită, fals intelectual, instigare la alte infracţiuni, abuz în serviciu.”, a declarat avocatul primarului din Gorj.

”Domn primar aşa a fost el obişnuit, sfătuit de alţii. A văzut că-i merge treaba, nu l-a întrebat nimeni de nimic.”, a spus la rândul său unul dintre săteni.

Primarul este acuzat de luare de mită

Anul trecut, un asistent medical l-a acuzat pe primar că i-a cerut mită 3.000 de euro și zeci de litri de vin ca să-l angajeze. Salariatul i-a făcut plângere penală.

”Concursurile au fost trucate, oricum, toate. Se ştie. De-aia a fost şi hâra între primar şi vice.” , a mai spus un sătean, potrivit Observator News.

Primarul din Albeni are 35 de ani și se află la al doilea mandat în fruntea primăriei. Nu este prima dată când edilul are probleme cu legea. Are mai multe dosare penale în care a fost cercetat de fals intelectual sau purtare abuzivă.

Joi, 23 iunie, după aproape șase ore de verificări, procurorii DNA au ridicat din Primăria Albeni o serie de documente. Odată cu ele, pe uşa instituţiei publice a fost scos şi primarul Ionuţ Stan.