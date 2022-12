România dă replica Austriei! Un ministru a răbufnit. Este o lovitură totală pentru Viena

Mai precis, ministrul Agriculturii a dat un răspuns după ce autoritățile din Austria au cerut plafonarea prețurilor la anumite alimente, la o inflație de 10,5%, față de aproape 17% în România.

„Am putut vedea că Austria nu este un exemplu”, a răspuns Petre Daea după ședința de Guvern care a avut loc miercuri, 28 decembrie.

Ministrul a fost întrebat și dacă propunerea este analizată în momentul de față de către autoritățile din România.

„Tot timpul este în analiza celui ce vă vorbește. Decizia va fi luată dacă situația o impune. Deocamdată, nu”, a mai spus Petre Daea.

Ce spune ministrul despre preţurile din magazine?

Amintim că ministrul a mai vorbit în această lună despre prețurile din magazine. Potrivit explicației oferite de Petre Daea, nu sunt motive obiective să crească prețurile, în contextul în care este remarcată o stabilizare privind energia, dar şi o scădere a preţului carburanţilor.

„Eu nu am văzut aceste preţuri până acum, pe care le spun oamenii. Eu nu pun la îndoială ce spun oamenii, dar am văzut şi în ţară, am văzut şi în Bucureşti, preţuri de 10, de 18 şi de 19 lei, nu am văzut preţuri de 40 de lei. Sigur, ca să aibă un asemenea preţ, poate fi un produs de foarte bună calitate, care se consumă în cantităţi mici. Sigur că există o scumpire, nu vreau să fiu cel care nu vede realitatea. O văd, dar o văd în integralitatea ei.

Se antrenează, în curentul acesta al scumpirii, oamenii care vor să câștige ușor și repede, crescând artificial preţul. Spun că artificial, întrucât nu sunt motive obiective să crească prețurile, în condiţiile în care se remarcă o stabilizare privind energia, dar şi o scădere a preţului carburanţilor.

Sunt scumpiri peste tot în Europa şi ştim de ce. În primul rând, oferta este mai redusă, din cauza secetei şi din cauza scăderilor de producţie. Pe de altă parte, au fost scumpirile generate de criza energetică şi, nu în ultimul rând, de războiul care există în preajma noastră, şi care a paralizat toate direcțiile de comercializare”, a declarat Petre Daea la Antena 3.