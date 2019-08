În două live-uri realizate pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu vorbește deschis despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din toamnă.

Astfel, Cumpănașu își întreabă urmăritorii dacă ei cred că are șanse să strângă cele 200.000 de semnături necesare pentru înscrierea în cursă și îi anunță că în următoarele zile va posta pe Facebook un tabel de semnături, pe care îi îndeamnă să îl completeze.

De asemenea, Cumpănașu își întreabă publicul dacă există doritori care vor să îl ajute în diferite județe pentru ca spre finalul live-ului să-și nuanțeze declarația și să spună că, de fapt, va lua o decizie fermă după ce va vedea câte semnături reușește să strângă în câteva zile:

”Putem să strângem cele 200.000 de semnături sau nu? Dacă puteți și vreți să le strângeți eu trebuie să fiu ajutat în acest demers. Voi pune pe Facebook un tabel pe care trebuie să îl completăm. Am nevoie de la dumneavoastră să îmi trimiteți pe adresa mea de e-mail, datele dumneavoastră de contact. Dacă voi constata că poporul român și cei care îmi scriu trec de la faza pasivă și îmi vor spune nu mai vrem clanuri și vrem să fie ras din temelii, atunci mă voi convinge din aceste contacte, din mesaje. Astăzi e imposibil ceea ce propun eu și dumneavoastră, dar poate reușim să facem acest imposibil, să intrăm într-o cursă împreună. Cum putem să strângem aceste semnături? Eu n-am două partide în spate și spun că sunt independent. Eu sunt singur. Poate că vor veni oameni din sindicate, patronate, eu nu voi cere niciun coleg din Coaliție să vină lângă mine, ba chiar mă voi suspenda în perioada campaniei electorale (…) Dacă vreți să vă ocupați într-un județ, vă trimit tabelele și vedem în câteva zile câte semnături putem strânge. Suntem mai curajoși și mai puternici decât partidele? Vreau să vă mulțumesc tuturor indiferent de rezultat și de decizie, dacă voi candida sau nu”, spune Cumpănașu în înregistrarea video.

Anunțul vine la doar câteva zile distanță de la o intervenție extrem de dură a lui Alexandru Cumpănașu, în care îi numea „cretini” pe cei care îl acuzau că încearcă să profite de drama Alexandrei, nepoata sa, pentru a își crește notorietatea în vederea înscrierii în alegerile prezidențiale.

„Pt toti cretinii care au TEAMA ca as putea candida la prezidentiale: NU VOI CANDIDA. NU voi fi inca un prizonier al unui sistem infect care sa-mi dirijeze viata si actiunile. Ba mai mult am vazut un articol astazi ca am raspuns cu „jumatate de gura” in emisiunea Catalinei Porumbel ca nu voi candida. Niste manipulatori penibili. Catalina mai avea 1 minut din emisiune si m-a rugat sa raspund foarte scurt la intrebari. M-a intrebat daca voi candida. Am raspuns simplu NU, am o alta misiune in viata. Trebuie sa lupt impotriva crimei organizate. Alte aiureala greu de imaginat este ca „cineva mi-a strans semnaturile…” si ca in Octombrie „…chiar daca nu vreau voi fi fortat sa candidez”. Eu am impresia ca aceia care au scris acest articol chiar nu ma cunosc: nu ma poate obliga NIMENI sa fac NIMIC in viata asta. Iar de strans semnaturi cred ca baga din burta de frica. Despre ce dracu vorbesc oamenii astia?. Ca sa nu mai spun ca vorbesc despre mine ca un „pericol pt Iohanis”. Adica sa ma puna prin gura lor in conflict cu toti decidentii Romaniei inclusiv cu Iohanis. O astfel de reactie disperata mi-a fost rar dat sa vad. Sunt BARBAT nu ganganie precum majoritarea liderilor nostrii de azi care mint intruna si fac doar jocuri de culise. Daca imi doream o spuneam eu. Dar NU voi candida. V-ati linistit lichelelor?”, scria Cumpănaşu pe Facebook, la mijlocul lunii august.

Te-ar putea interesa și: