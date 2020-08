Mai jos puteți citi scriptul emisiunii:

„Bine v-am gasit la Capital Play! Sunt Claudiu Șerban și pentru astăzi v-am pregătit câteva date clare care să mai lipezească apele tulburate de noul coronavirus.

Foarte multe dispute au apărut în urma cifrelor raportate oficial, numărului de testări și numărului de decese atribuite bolii Covid 19. Una dintre discuțiile la modă s-a purtat în jurul unei presupuse atribuiri false a cauzei anumitor decese.

De la bun început să recunoaștem că în materie de comunicare, autoritățile s-au situat exact acolo unde ne așteptam: la nivel de grădiniță, într-un haos desăvârșit care trădează incompetența crasă din sistem. De altfel – ca orice regim dintr-o țară fost comunistă – lucrul la care autoritățile noastre se pricep cel mai bine este să ascundă adevărul, să manipuleze datele și să creeze o perdea de fum sub care să pierdem contactul cu realitatea. Dar, ăsta este deja un alt subiect.

Revenind la datele Covid, un lucru este mai presus de orice bănuilă de manipulare: cifrele morților. Nu, nu mă refer la cei raportați drept victime ale pandemiei. (Ca să lămurim și teoria cu șpăgile date familiei ca să accepte decesul ca fiind provocat de Covid.) Există o metodă extrem de simplă pentru a determina dacă noul coronavirus este cu adevărat periculos sau nu.

The Economist – prestigioasa publicație britanică – a dat recent publicității o statistică privind cifrele totale ale deceselor într-un număr de țări, la scară mondială. Au fost pur și simplu comparate numărul deceselor din ultimii patru ani, de la an la an. Așa a fost posibil să se evalueze dacă SARS – Cov-2 este cu adevărat periculos. Un virus agresiv ar fi dus la un număr total de decese – indiferent de cauză – semnificativ mai mare anul acesta față de anii trecuți, în timp ce unul relativ nepericulos ar fi avut o influență minimală asupra cifrelor totale.

Ce au descoperit statisticienii? Că numărul total al morților din perioada răspândirii accelerate a bolii Covid este mult mai mare anul acesta. Iar diferența față de anii trecuți este chiar mai mare decât o arată decesele oficial atribuite Covid-19. Cu alte cuvinte, există numeroase persoane a căror moarte este provocată de noul coronavirus, deși nu este atribuită oficial acestuia.

La nivelul Europei, un grup de 23 de țări (nu, România nu se află printre ele) au raportat permanent numărul total de decese începând cu 2017, lucru care a făcut posibilă analiza acestora. Astfel, s-a constatat că în perioada martie – aprilie, numărul total de decese (indiferent de cauză) în respectivele țări a fost în medie undeva la 50.000 de cazuri pe săptămână între 2017 și 2019. Prin comparație, în 2020, în aceeași perioadă, numărul total de decese pe săptămână din aceste țări a atins un vârf de 90.000 de cazuri, după care a început să scadă.

Două concluzii incontestabile putem trage de aici: (1) Sars-Cov-2 este cu adevărat periculos și (2) măsurile de protecție pot împiedica răspândirea virusului și creșterea mortalității.

Aici se încheie Capital Play. Emisiunea mea săptămânală intră într-o binemeritată vacanță de vară. Ne revedem la toamnă. Până atunci, vă doresc sănătate și buzunare pline! La revedere!”