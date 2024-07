Recep Tayyip Erdogan, un critic vehement al ofensivei Israelului în Gaza, a abordat subiectul acestui război în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a Turciei.

„Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face acelaşi lucru cu ei”, a declarat el în cadrul unei reuniuni a partidului său de guvernământ, AK, în oraşul său natal, Rize.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru. Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri”, a adăugat liderul de la Ankara.