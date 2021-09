Emma Răducanu, triumfătoare la US Open! Sportiva cu tată român a scris istorie. Emma Răducanu a câștigat US Open 2021, învingând-o în finală, sâmbătă noaptea, pe Leylah Fernandez cu scorul 6-4, 6-3.

Jucătoarea britanică de tenis, al cărei tată este român, a scris istorie, câștigând turneul de mare slam american după 10 victorii la rând cu 2-0 la seturi.

Emma Răducanu, triumfătoare la US Open! Ce a declarat după victorie

„Din start am ştiut că va fi un joc extrem de dificil. Leylah (Fernandez) a jucat un tenis incredibil. A trebuit să joc la maxim. A fost o luptă mare. Sunt foarte mândră de ce am realizat. Este un vis absolut.

Întotdeauna îţi închipui cum te duci să îmbrăţişezi pe toată lumea. Faptul că acest lucru se întâmplă în realitate … Sunt foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care m-au ajutat, echipei mele, LTA, tuturor oamenilor care m-au susţinut în timpul acestei aventuri. A fost într-adevăr un efort de echipă, nu am câştigat de una singură”, a spus ea, după finală, potrivit news.ro.

Răducanu spune că a discutat cu tatăl ei, care i-a spus că este mai puternică decât credea. „Cred că cea mai mare realizare a mea este modul în care am reuşit să nu mă gândesc la nimic altceva decât la planul meu de joc. În rest, am lăsat totul deoparte complet pentru a mă concentra asupra a ceea ce trebuia să fac.

De asta sunt cea mai mândră. Aceasta este o mare parte din ceea ce mi-a permis să câştig acest titlu.Am vorbit cu părinţii mei. Nu vorbim prea mult despre tenis împreună. În aceste momente, ei vor mai ales să ştie cum sunt. Mi-aş fi dorit să fie aici pentru a sărbători împreună, dar mă privesc de acasă şi sunt mândri. Tatăl meu mi-a spus: „Eşti chiar mai puternică decât credea tatăl tău.” M-a liniştit (zâmbi).

Este foarte greu de mulţumit. Astăzi (sâmbătă) am reuşit. După joc, am făcut un duş, am făcut aceeaşi rutină ca de obicei. Nici nu ştiu când voi merge acasă. Habar n-am ce să fac mâine (duminică). Încerc să profit de moment. Acum nu este momentul să ne gândim la viitor, să planificăm ceva, să facem orice programare … Nu ştiu. Şi nu-mi pasă. Profit de viaţă”.

Felicitări din partea Casei Regale

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, premierul Boris Johnson, dar și ducii de Cambridge – William și Catherine – au felicitat-o pe tânăra Emma Răducanu pentru câștigarea US Open 2021.

”Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii și dedicării tale.

Nu mă îndoiesc că performanța ta remarcabilă și a adversarei tale, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generație de jucători de tenis.

Îți transmit cele mai calde urări de bine ție și numeroșilor tăi susținători” – se arată într-un mesaj semnat de regină și postat pe site-ul oficial al familiei regale britanice.

La rândul lor, ducii de Cambridge au scris pe contul oficial de Twitter al Palatului Kensington: „Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru uluitoarele tale performanțe și pentru victoria istorică la un Grand Slam! Incredibil – suntem cu toții atât de mândri de tine!”

Prințul William și soția lui, Catherine, au avut un mesaj și pentru canadianca Leylah Fernandez, adversara Emmei Răducanu în finala de la US Open: „Leylah Fernandez, bravo și ție pentru realizările tale uimitoare la ediția din acest an de la US Open. A fost o plăcere să te urmărim”.

Într-un mesaj pe Twitter, șeful guvernului britanic, Boris Johnson, își exprimă admirația pentru Emma Răducanu, tânăra de 18 ani care intră în istoria tenisului.

„Ce meci senzațional! Felicitări imense Emmei Răducanu! Ai arătat un talent extraordinar, echilibru și curaj și noi toți suntem foarte mândri de tine”, a scris Boris Johnson pe Twitter imediat după încheierea finalei de la Flushing Meadows.

Mai multe recorduri și premiere absolute

La cei 18 ani ai săi, Emma Răducanu este prima jucătoare – atât în tenisul feminin, cât și în cel masculin – care câștigă o finală de Grand Slam venind din calificări.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, în Canada, tatăl său fiind din România, iar mama din China. Pe când Emma avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie, iar Emma Răducanu a beneficiat ca jucătoare de ajutorul federației britanice de tenis.

Suverana britanică este și șeful statului canadian.

Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui grand slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon. În plus, ea este prima sportivă din Era Open care câştigă un grand slam venind din calificări.

A fost pentru prima dată în Era Open, atât la masculin, cât şi la minin, când în ultimul act al unui grand slam s-au întâlnit două jucătoare care nu sunt favorite.

De asemenea, pentru prima dată după 1999 în ultimul act s-au întâlnit două adolescente la un grand slam. În acel an, americanca Serena Williams, o învingea, tot în finala US Open, pe elveţianca Martina Hingis, cu 6-3, 7-6 (4).

În urmă cu treisprezece săptămâni, Emma Răducanu era locul 366, iar US Open este al patrulea turneu la care a participat în circuitul WTA. Ea nu se confruntase niciodată cu o jucătoare din Top 40 înainte de a o întâlni pe Belinda Bencic, în sferturile de finală.

Câştigătoarea turneului va primi 2,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar finalista, 1,25 de milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.

Sursa foto: Facebook.