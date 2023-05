Joi, 11 mai 2023, Elon Musk a anunțat că a găsit un nou CEO pentru Twitter, care va prelua funcția respectivă peste circa șase săptămâni, iar el va avea doar funcția de președinte executiv și CTO, supervizând produsul, software-ul și sistemele de operare.

Acesta nu a specificat, însă, cine va fi noul director general al Twitter.

Potrivit agenției de presă Reuters, acţiunile Tesla au crescut cu 2,4%, în urma anunțului său. Conform sursei citate anterior, există șanse ca această mişcare să atenueze preocupările investitorilor Tesla, care devin îngrijoraţi de timpul pe care Elon Musk îl alocă Twitter-ului.

„Sunt încântat să anunț că am angajat un nou CEO pentru X/Twitter. Ea va începe în 6 săptămâni!

Rolul meu va trece la funcția de președinte executiv și CTO, supervizând produsul, software-ul și sistemele de operare”, a scris, joi, Elon Musk pe contul său de Twitter.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023