Proprietarul Tesla și Twitter a lansat un nou atac în stilul său clasic. Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Twitter în care cere punerea în urmărire penală a lui Anthony Fauci.

Mesajul său face aluzie la campania dreptei vizând punerea sub acuzare a lui Anthony Fauci pentru presupuse delicte legate de implicarea sa în răspunsul la pandemia COVID-19.

„My pronouns are Prosecute/Fauci”, a scris Elon Musk pe Twitter (n.red. „Pronumele mele sunt Judecați-l/Fauci”, sau „Judecați-l pe Fauci”. Un format de memă popular în SUA).

Totuși, atacul lui Elon Musk nu s-a oprit aici. Miliardarul a postat un alt mesaj în care a glumit pe seama lui Anthony Fauci, cât și Joe Biden.

„Just one more lockdown, my king…”, a scris Elon Musk în alt mesaj (n.red. „Încă un lockdown, regele meu”. Mesajul a fost însoțit de o poză cu Anthony Fauci și Joe Biden).

Reacțiile nu au întârziat să apară

Mesajul este o aparentă critică la adresa măsurii adoptate în trecut împotriva COVID-19. Totodată, reacțiile nu au întârziat să apară, iar mesajul a strâns imediat sute de mii de aprecieri, dar și critici.

Amintim că atacurile lui Elon Musk au venit după ce republicanii au ameninţat că îl vor trage la răspundere pe Anthony Fauci atunci când vor prelua controlul Camerei Reprezentanţilor în ianuarie, după mai multe dispute cu acesta referitoare la vaccinurile anti-COVID, purtarea obligatorie a măştii şi alte măsuri legate de pandemie.

De asemenea, controversatul specialist din SUA, în vârstă de 81 de ani, urmează să demisioneze din funcţia de consilier prezidenţial pentru pandemie luna aceasta. Totodată, el va părăsi înainte de sfârşitul acestui an și postul de director al Institutul Naţional de Boli Infecţioase (NIAID), pe care l-a deţinut timp de 38 de ani.

„Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţiile de director al Institutului Naţional privind Alergiile şi Bolile Infectioase, de şef al Laboratorului de Imunoreglementare şi de consilier medical şef al preşedintelui Joe Biden. Voi renunţa la aceste funcţii în decembrie anul acesta pentru a continua un nou capitol al carierei mele”, a spus în trecut Anthony Fauci.

Acesta a declarat în noiembrie că cea mai mare dificultate cu care s-a confruntat în lupta împotriva COVID-19 a fost polarizarea politică din Satele Unite.