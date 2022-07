Capital a stat de vorbă cu marea campioană a României la Canotaj, iar aceasta a prezentat proiectele pe care le-a desfășurat în ultima perioadă și momentele grele de care s-a lovit în cariera sa de sportiv de performanță.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Elisabeta Lipă: „Anul trecut am lansat o nouă disciplină sportivă, canotajul pe mare. În acest sens, Federația Română de Canotaj a semnat un protocol de colaborare cu Administrația Națională Apele Române, prin care Federației i se asigură o suprafață de plajă în municipiul Constanța, în vederea desfășurării activităților de canotaj pe mare. Protocolul vine în sprijinul susținerii canotajului pe mare, disciplină care a fost lansată în România în vara anului trecut.

Am inițiat de asemenea, în 2021, proiectul Pădurea Campionilor, cu sprijinul Romsilva/Direcția Silvică Ilfov și al Asociației Alianță Pentru Pădure fondată de Laurențiu Ciornei. O acțiune care și-a propus împădurirea unei suprafețe de peste 3 hectare din proximitatea Complexului Sportiv Navasart, Snagov. Împreună cu sportivii am plantat anul trecut peste 1.500 de puieți și vom continua acest proiect.

Recent, Federația Română de Canotaj a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Scopul este acela de a crește gradul de acces și participare a persoanelor cu dizabilități la activități sportive și evenimente de canotaj.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Elisabeta Lipă: „La Jocurile Olimpice din 1992 am ieșit campioană olimpică. La Campionatele Mondiale din următorul an, nu am prins nici măcar finalele, podiumul, din cauze medicale. Am învățat atunci că orice eșec te ajută de fapt să evoluezi. Mi-am dat seama că trebuie să șterg din minte acea experiență și să merg mai departe, să nu mai repet greșelile făcute.

Apoi, când am preluat conducerea Federației Române de Canotaj, am preluat-o cu o singură sportivă care rămăsese în activitate și un lot masculin inexistent. Eu venisem după 24 de ani de activitate sportivă cu performanțe la cel mai înalt nivel. Nu m-am lăsat nici atunci bătută și prin multă muncă, înconjurată de oamenii potriviți, am reușit să aducem Federația Română de Canotaj să fie, ani la rând, cea mai de succes federație sportivă din România.”

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

Elisabeta Lipă: „Primul ingredient este dorința de a face performanță. Trebuie să descoperi ce anume te motivează, să știi unde îți dorești să ajungi. Să dai dovadă de seriozitate, răbdare și să fii dispus să faci sacrificii pentru că performanța nu se obține ușor. Ca în orice domeniu, dar cu atât mai mult în sport, perseverența este cuvântul cheie. Trebuie să nu te lași niciodată și să muncești constant pentru a-ți îndeplini visul! De asemenea, e important de menționat faptul că sportul pe care îl reprezint, canotajul românesc, beneficiază de o organizare foarte bună la nivelul Federației cu programe bine structurate începând de la juniori și copii până la seniori.”

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Elisabeta Lipă: „Am rămas cu aproape toate obiceiurile după retragerea din sport. Muncesc la fel de mult, dar sub o altă formă. Mă trezesc la aceeași oră în fiecare zi, 06:30. Seara, nu mă prinde ora 23:00 trează. Mănânc la fel ca în perioada în care făceam sport, nu am făcut niciodată excese.”

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Elisabeta Lipă: „Anul trecut, după o amânare de 1 an în contextul pandemiei, am participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde ne-am depășit obiectivul de a aduce acasă 2 medalii. Am reușit să aducem singura medalie de aur a României, dar și 2 medalii de argint în probele masculine, primele medalii câștigate în canotajul masculin după aproape trei decade. Acest succes ne-a plasat pe locul 4 în clasamentul pe națiuni. Un succes care a venit după o ediție a JO de la Londra (2012) când România nu a câștigat nicio medalie și după JO de la Rio (2016), când România reușea să câștige o singură medalie la canotaj. Acum ne pregătim intens pentru Jocurile Olimpice de la Paris.”

Capital: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Elisabeta Lipă: „Pasiunea pentru sport nu dispare niciodată. Acum fac sport pentru mine, de plăcere. Alerg când pot, merg la sală când pot, fac înot, saună. Nu se poate să treacă o săptămână fără sport. Pe lângă asta, iubesc călătoriile și, vă vine să credeți sau nu, chiar dacă nu prea am timp pentru asta, sunt pasionata de gastronomie.”

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Elisabeta Lipă: „Trebuie să mergi întotdeauna până la capăt. În orice îți propui să faci. Să fii dispusă să sacrifici totul, să îți placă ceea ce faci și, mai presus de toate, să crezi în tine. Voință, motivație, tărie și nu se poate să nu învingi!”

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Elisabeta Lipă: „Sunt un om care nu știe și nu vrea să renunțe niciodată atunci când își propune ceva!”

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Elisabeta Lipă: „Să mori în barcă pentru a învia campion olimpic!”