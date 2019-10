Elena Udrea a vorbit luni despre fosta şefă a DIICOT Alina Bica explicând că aceasta „nu mai calcă în România”. Mai mult, fostul ministru al Dezvoltării a mai anunţat că se va prezenta la toate procesele pe care le are în instanţe, deoarece „lucrurile se schimbă în bine în justiţie” şi are şansa să se apere „corect”.

„Cu Alina Bica am mai vorbit. Din câte ştiu eu, Alina Bica nu mai calcă în România, nu mai vine în România. (…) De data aceasta, aşa cum v-am spus pe fugă la prima întâlnire, cred că lucrurile se schimbă în bine în justiţie şi cred că am şansa să mă apăr corect şi că argumentele mele, care sunt probate şi în fapt şi în drept, vor fi avute în vedere. Voi participa şi mă voi implica activ în procesele mele de data aceasta, lucru pe care nu l-am făcut înainte ştiind că orice aş face soarta mea era pecetluită. Acum, cred că am o şansă să mă apăr în faţa acestor acuzaţii care s-au formulat împotriva mea, pe vremea când acuzaţiile se făceau aşa de uşor cu un denunţ”, a spus Elena Udrea.

Udrea a fost prezentă luni la Curţea de Apel Bucureşti unde a avut loc un nou termen în procesul în care Udrea este acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor.Fostul ministru şi-a exprimat speranţa că dosarul va fi retrimis la DNA.

„S-au pus concluzii în ceea ce priveşte probele administrate în camera preliminară şi cererile şi excepţiile depuse în cameră preliminară. (…) A fost o dezbatere cu argumente, frumoasă, care a durat ceva şi speranţa este că acest dosar se va întoarce din nou la procurori, aşa cum a fost întors în luna februarie de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acest dosar este acela despre care doamna procuror Iorga Moraru a declarat că au fost făcute presiuni asupra dânsei să mă aresteze a treia oară, presiuni făcute de doamna Kovesi. Instanţa a trimis dosarul în februarie înapoi la procurori, pentru că este un dosar prost făcut. Procurorii l-au retrimis la instanţa de judecată, iar speranţa mea este că se va întoarce la procurori şi în urma unei analize serioase şi fără ranchiună vor închide acest dosar la DNA”, a spus Elena Udrea.

