ANAF continuă executarea Elenei Udrea

ANAF continuă executarea Elenei Udrea! Instituția a scos la vânzare un teren de 5.000 de metri pătrați situat în București, aparținând fostului ministru al Turismului. Terenul se află în zona lacului Străulești, similar cu alte loturi mai mici de teren.

Fiscul a încercat să vândă și loturile mai mici de teren, prima tentativă fiind anunțată în octombrie 2022 de Profit.ro. Acestea au avut un preț inițial de pornire de aproape 800.000 de euro (cu TVA). Terenul de 5.000 de metri pătrați este însă evaluat la aproape 2 milioane de euro (9 milioane de lei, inclusiv TVA). Această sumă ar fi suficientă pentru a acoperi prejudiciul ce trebuie recuperat.

Potrivit calculelor ANAF, prejudiciul total de recuperat de către stat ar fi de peste 9 milioane lei.

Acum, instituția a scos la vânzare un teren intravilan agricol în suprafață de 5.000 de metri, situat în București, sector 1, strada Aeroportului. Prețul de pornire a fost stabilit la 7,612 milioane lei fără TVA (9,06 milioane lei cu TVA).

Printre creditori se numără și Biroul de Turism pentru Tineret. În cazul unei vânzări, nu este clar cum vor fi distribuiți banii obținuți.

Elena Udrea vrea să fie acasă de ziua fiicei sale

Elena Udrea are o mare dorință. Fostul ministru al Turismului se află după gratii de mai bine de un an, însă nu renunță la ideea de a fi acasă de ziua fetiței ei. Pe data de 20 septembrie, Eva Maria va împlini 5 ani, iar mama ei este hotărâtă să îi fie alături. De un an și trei luni, aceasta se află la Penitenciarul Târgșor, singurul penitenciar destinat femeilor.

Se pare că notorietatea câștigată pe vremea când a fost consilier prezidențial sau ministru al Turismului nu au ajutat-o deloc. Ba chiar dimpotrivă! Potrivit Silviei Uscov, avocatul său, Elena Udrea se confruntă cu prejudecăți și cu o atenție sporită, deseori cu efecte nefericite.

Avocatul său, Silvia Siloicov, a spus că a depus mai multe cereri de acest fel, însă niciuna nu i-a fost aprobată, până acum. Potrivit ei, legea permite acordarea unor recompense pentru condamnați în vederea stimulării unei conduite bune. Acestea pot fi pachete, vizite, convorbiri on-line, permisiunea de ieșire din penitenciar. Pentru regimul de executare al Elenei Udrea, sunt permise pana la 30 de zile pe an, respectiv 10 zile acordate odată.