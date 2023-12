Elena Udrea a împlinit vârsta de 50 de ani pe data de 26 decembrie. Totuși, aceasta nu s-a putut bucura de aniversare, deoarece se află în continuare după gratii.

Fostul ministru al Turismului se află în închisoare, unde îşi ispăşeşte pedeapsa din dosarul Gala Bute. Chiar și așa, aceasta a primit mai multe urări cu ocazia sărbătorilor.

Mai precis, aceasta a primit vizita iubitului și a fiicei sale, dar a primit și numeroase urări de la românii care o apreciază. Astfel, iubita lui Adrian Alexandrov a ținut să transmită la rândul ei un mesaj.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa oficială de Facebook, în ziua în care a împlinit 50 de ani.

La rândul lui, Adrian Alexandrov a oferit mai multe informații. Acesta a spune că fostul ministru a fost fericită deoarece au reușit să ajungă la ea. Însoțit de fiica lor, Adrian Alexandrov a cântat „La mulți ani” și a încercat să se bucure cât mai mult posibil de moment.

„Am avut azi vizita săptămânală, care ține două ore. De ceva vreme, Anamaria Prodan a dat de înțeles că și-a găsit sufletul pereche, fără să-i dezvăluie identitatea. Mulți fani se întreabă cine este noul…

Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat La mulți ani, s-au ținut în brațe”, a declarat partenerul de viață al Elenei Udrea pentru Antena 3.