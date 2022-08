Un proiect drag Elenei Kleininger este cel de Big Data, în care s-a implicat încă de la faza de idee până la implementare. Conform declarațiilor sale pentru Revista Capital, proiectul va satisface nevoia de digitalizare a Consiliului Concurenței și va permite utilizarea de tehnici moderne, inovative, în activitatea investigativă. Mai multe informații regăsiți în interviul acordat pentru ediția 2022 Top 100 Femei de Succes.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

EK: Un proiect drag mie și în care m-am implicat de la idee până la finalizarea implementării este proiectul Big Data, care, pe de-o parte, satisface nevoia de digitalizare a instituției noastre, iar pe de altă parte, ne permite să utilizăm tehnici moderne, inovative în activitatea noastră investigativă. Pe scurt, vom putea folosi instrumente specifice Big Data pentru identificarea licitațiilor trucate, cartel screening, depistarea legăturilor structurale și comerciale între firme, aspecte foarte utile în derularea anchetelor sectoriale şi analiza concentrărilor economice.

Un alt proiect foarte important este implementarea Regulamentului European privind serviciile de intermediere online, numit și Platform to Business – P2B, care prevede crearea unui mediu online competitiv, echitabil și transparent pentru toți jucătorii din piață prin impunerea unui set de obligații specifice.

Companiile românești vor fi protejate odată cu implementarea sistemului Big Data

Nu vreau să intru în detalii, dar vreau să subliniez că este un instrument necesar în aceste vremuri dominate de giganți online și, astfel, putem să protejăm companiile românești de un eventual comportament incorect al platformelor online.

În același timp, sunt foarte preocupată de procesul de transpunere a Directivei europene ECN+, care întărește puterile de investigare ale autorității de concurență.

Și, nu în ultimul rând, vreau să amintesc un proiect care este, de fapt, unul permanent. M-am implicat și doresc să fac acest lucru în continuare, în a găsi soluții pentru a rezolva nevoile personalului instituției, astfel încât să fim capabili să motivăm și să păstrăm cei mai buni angajaţi și să îi stimulăm pe cei cu potenţial profesional. Este foarte greu să formezi și să specializezi un inspector de concurență, iar mulți dintre cei buni, din păcate, pleacă în mediul privat pentru că, la acest moment, condițiile sunt mult mai tentante.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

EK: M­-am confruntat cu destule provocări de-a lungul carierei, însă cea mai mare provocare a fost să mențin un echilibru între viața personală și viața profesională.

Am fost mereu dornică să mă perfecționez profesional și să fiu o mamă și o soție bună. Absolvisem deja o facultate tehnică, fiind angajată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și aveam deja o familie, soț și copil, când am decis să mai fac un pas înainte în carieră și să studiez dreptul considerând că, în proprietatea intelectuală, combinația dintre cunoștințele tehnice și cele juridice este esențială. A urmat o perioadă foarte aglomerată și obositoare, în care am studiat intens pentru cea de-a doua facultate, căci îmi doream și rezultate bune, iar aceasta a avut loc în timp ce mergeam zilnic la birou și aveam familie și un copil mic de îngrijit. Am beneficiat, însă, de sprijinul părinților și al soțului, iar mai târziu am văzut și roadele anilor de eforturi și sacrificii.

Anii ’90 și marile provocări ale Elenei Kleininger

Ulterior, am avut onoarea de a lucra în echipa președintelui Emil Constantinescu. Mi s-a oferit poziția de șef al Protocolului, pe care am acceptat-o cu mult entuziasm. Această oportunitate s-a dovedit, însă, a fi o provocare majoră pentru mine și sunt sigură că ar fi fost pentru orice tânără femeie care își dorește să exceleze pe plan profesional, dar să fie prezentă și în viața de cuplu și în viața copilului, iar în România anilor ’90 echitatea de gen era prea puțin discutată. Programul era, prin natura locului și a sarcinilor impuse, în jur de 12-14 ore pe zi. După o vreme, analizându-mi prioritățile și știind foarte limpede ce este mai important pentru mine, am solicitat președintelui să îmi acorde încrederea de a ocupa poziția de șef al Cancelariei, poziție care venea cu responsabilități enorme, dar cu un program mai puțin solicitant. A fost, într-un fel, o mare îndrăzneală din partea mea, dar, din fericire, președintele a primit această cerere cu înțelepciune, iar o lună mai târziu ocupam poziția dorită.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Elena Kleininger: Nu știu dacă există, neapărat, o rețetă a succesului, însă știu cu certitudine că respectarea unor principii precum profesionalismul, disciplina, în sensul respectării unor proceduri clare și bine puse la punct, onestitatea, munca constantă și inteligentă, precum și prioritizarea cazurilor sunt elemente care contribuie la rezultate pozitive. Uitându-mă în urmă și ținând cont de evoluția instituției, cred că o relație bună cu toate părțile interesate de activitatea instituției este importantă, precum și eforturile susținute de a deveni mai buni.

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

EK: Mă trezesc în fiecare dimineață între 6:30 și 7:00, iau micul dejun și îmi verific agenda pentru a stabili prioritățile pentru ziua în curs. Uneori reușesc să merg și la sala până la 8-8:30, apoi merg la birou sau particip la alte întâlniri, după caz. Din păcate, timpul nu prea îmi permite să iau și prânzul, însă reușesc să mă organizez astfel încât să pot lua cina în familie și să fac o plimbare de seară. Mă răsfăț uneori cu un spectacol, teatru, operă, iar sfârșitul de săptămână îl petrec cu familia și prietenii.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale cât și personale)

EK: Cea mai importantă realizare profesională recentă este selectarea pentru un al doilea mandat ca vicepreședinte la Consiliul Concurenței. În plan personal, însă, realizarea pe care o prețuiesc în suflet este să-mi văd în fiecare zi copilul, care între timp a crescut și s-a transformat într-un om deosebit, fericit și împlinit atât pe plan profesional, cât și personal.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

EK: Mă tem că nu am suficient timp la dispoziție pentru hobby-uri, însă încerc să-mi fac. E sănătos pentru suflet. Îmi place să lucrez în grădina pe care o am la țară; pentru mine este o activitate relaxantă.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

EK: Depinde ce înțelegem prin „femeie de succes”. Pentru mine, dorința de a învăța mereu lucruri noi, deschiderea către a te perfecționa constant, munca susținută, perseverența, seriozitatea, curajul si onestitatea sunt cu siguranță atributele unei femei împlinite atât pe plan profesional, cât și personal. Aș mai adăuga simțul umorului și un pic de noroc.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

EK: Dușmanul pasivității, care încearcă mereu să se depășească pe sine, fiind, în același timp, o persoană empatică și atentă la nevoile celorlalți.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

EK: Să fim un pic ironici și să zicem „vorba lungă, sărăcia omului”?