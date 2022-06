Femeile sunt un stâlp puternic al administrației publice. Ele au dat dovada de o bună organizare și eficientizare a resursei umane, ducând performanța din sectorul public la un alt nivel.

Pentru ediția din 2022 a Top 100 Femei de succes, vă prezentăm nominalizatele:

Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu;

Valentina Burdescu, director general al Oficiului Național al Registrului Comerțului;

Doina Federovici, președintele CJ Botoșani;

Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Gabriela Firea, singurul ministru femeie din România – ministrul Familiei;

Valentina Robu, secretar-general al Casei Naționale de Pensii Publice;

Elena Kleininger, vicepreședinte al Consiliului Concurenței;

Simona Pârvu, director general al Institutului Național de Sănătate Publică;

Lavinia Claudia Niculescu, secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Elena Tudor, președinte cu rang de secretat de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

CAPITAL a acordat cinci premii femeilor din administrația publică

Premiul pentru „Dezvoltarea și digitalizarea celei mai mari baze de date din economie” a mers către dna. Valentina Burdescu. Pentru Valentina Burdescu zilele încep și se termină cu studiul legislației și jurisprudenței în domeniul ei de activitate, care vizează conducerea, organizarea și controlul activității și Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

„Sunt onorată de această nominalizare și acest premiu. Activitatea instituției pe care o conduc este exclusiv în sistem computerizat, obiectivul nostru este atragerea de fonduri europene pentru digitalizare. Următorul nostru obiectiv este de interconectare a activităților la nivel european și asigurarea activității în condiții optime, simplificarea formalităților și menținerea instituției în parametrii optimi. Având în vedere aceste obiective extrem de importante pentru noi, doresc să le mulțumesc colegilor din ONRC, cărora le dedic acest premiu.”

Gabriela Firea a primit la rândul său un premiu pentru „Promovarea proiectelor de creștere a natalității în România”. Cu o carieră bine cunoscută în administrația publică, fostul primar al Bucureștiului, al doilea cel mai votat politician din România, organizează activitatea celui mai „proaspăt născut” minister din portofoliul Guvernului: Ministerul Familiei.

„Mulțumesc foarte mult și pentru nominalizare, premiu și frumoasa prezentare. Ne-am implicat foarte mult ca toți copiii și adolescenții din Ucraina să fie bine îngrijiți și să le fie respectate drepturile. Sunt de asemenea emoționată, după 2 ani de întrerupere a activităților cu public și ne-am văzut în online, putem să ne bucurăm de o astfel de gală în care se premiază munca unor doamne și a unor echipe conduse de doamne. Dar și fără domni nu am putea face multe lucruri! Nu sunt o promotoare a acelui timp de feminism extrem, ci a drepturilor femeilor doar atunci când sunt discriminate. Sunt convinsă că doamnele din sală nu au nevoie de avantaje, sunt muncitoare și implicate. Văd oameni puternici care pot fi la conducerea oricărui minister din Guvernul României!”, a declarat Gabriela Firea.

Premiul pentru „Coordonarea şi implementarea proiectelor pentru creșterea numărului de adopții” a ajuns la dna. Elena Tudor. Elena Tudor este preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. Ea a deținut anterior funcția de secretar general al aceleiași autorități. Ea este de părere că asistentul social este un om care nu și-a ales o profesie, ci o meserie vocațională.

„Sunt emoționată, am fost suprinsă să aflu că sunt nominalizată. Nu știu cine m-a nominalizat și nu mă așteptam. Sunt om de administrație și așa voi rămâne chiar dacă nu este ușor. Doamna Firea știa că nu mi-am dorit să fiu președinte, dar ca asistent social de profesie cred că avem șanse să ne schimbăm. Când am preluat funcția, mi-am propus să depășim pragul de 1.200 de adopții. Am colege cu care împart binele și răul de 16 ani în această instituție și puteți conta pe noi!”

Revista Capital a acordat și două premii speciale în cadrul Galei „Top 100 Femei de Succes”, ambele către singurele femei președinte de Consiliu Județean din România.

Primul a mers către Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, pentru „Implicarea în construcția noului Spital Județean Sibiu”. Este președintele Consiliului Județean Sibiu și ne-a transmis că prioritatea mandatului său este proiectul Spitalului Județean Sibiu. Administrația locală și-a asumat construcția spitalului de la zero, iar până acum s-a găsit terenul, au fost realizate studiile de fezabilitate, au fost aprobați indicatorii tehnici și economici.

„Multe lucruri care funcționează în România se datorează unor femei competente care perseverează. Mulțumesc echipei Revistei Capital pentru munca pe care o depuneți an de an pentru a face cunoscute realizările femeilor din România. Vreau să mă alătur și eu acestui demers și să dedic premiul pe care mi-l acordați, și pentru care sunt recunoscătoare, sibiencelor de succes ale căror realizări merită mai multă recunoaștere și la nivel național”, a declarat Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu.

Cel de-al doilea premiu special a mers către dna. Fedevorici, președintele CJ Botoșani, pentru „Creșterea spectaculoasă a investițiilor în județul Botoșani”. În primele 3 luni ale anului 2022 a reușit performanța de a atrage 11 milioane de euro venituri, dintre care 7 milioane euro fonduri europene. În 2021, investițiile au însumat 33 milioane de euro, de 5 ori mai mult decât în ultimii 5 ani.

„Vă salut pe toți și fiecare în parte cu deosebit respect. Este o sală de gală pentru cele 100 de femei de succes ale României care am trecut prin filtrul extrem de riguros al domnilor de la Revista Capital. Acest premiu încununează munca pe care am dus-o pentru botoșenii mei dragi. Un simplu Mulțumesc face diferența. O echipă puternică face diferența dintre eșec și succes. Conduc o comunitate de jumătate de milion de români, nu este ușor, prin multă muncă și determinare facem imposibilul posibil. Mulțumesc Capital și familiei mele. Da, stimate doamne, avem nevoie de experiența dvs. în toate domeniile! Mă înclin în fața dvs. în fața muncii pe care o realizați și să ne dea Dumnezeu sănătate, dacă suntem sănătoși le facem pe toate cele trebuincioase. Hai la Botoșani!”