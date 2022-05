Scriitorul Stelian Tănase a vorbit vineri seara despre candidatul ideal al românilor pentru alegerile prezidențiale din 2024. Acesta este de părere că românii vor dori un candidat influent în Occident.

Românii vor un candidat cu prestigiu sau poziție influentă în afară

„Aș face un profil, ce candidat așteaptă lumea. Lumea vrea un candidat care are un prestigiu sau o poziție influentă în Occident, la NATO, la Uniunea Europeană, SUA. Mircea Geoană este unul dintre oamenii care se apropie de acest profil. PSD nici nu are candidați. Pentru români, în general, nu prea contează cei care nu și-au făcut o reputație în Occident.

Societatea românească în 2024 va selecționa pe acela care are un statul internațional mai mare decât contracandidatul său. Ludovic Orban și-a anunțat deja candidatura, la PNL nu știm pe cine, probabil că vor merge cu Ciucă.

PSD va ieși cu Geoană. Geoană va câștiga pentru că are poziția cea mai mare, cea mai influentă, este omul 2 în NATO, ceea ce pentru români contează. Cam acesta este profilul. Partidele vor căuta un personaj care are un statut internațional stabilit, ăsta va fi, cred eu, câștigătorul”, a declarat acesta la Realitatea PLUS.

În ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, Stelian Tănase a precizat că aceasta este mai contondentă, fiind în multe scandaluri și este contestată în diferite grupuri.

Liberalii au mai multe posibile opțiuni

În contextul alegerilor prezidențiale din 2024, amintim că, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, declara recent că liberalii au cel puțin 4 opțiuni pentru Cotroceni.

În opinia sa, PNL este capabil să vină cu un candidat extrem de bun la Președinție, care în turul 2 să bată un candidat de stânga.

„Nu știu care va fi decizia PNL, dar recomandarea mea e să aibă candidat propriu și eu garantez intrarea în turul 2”, a punctat Rareș Bogdan.

Despre actualul lider PNL, Nicolae Ciucă, europarlamentarul a avut numai cuvinte de laudă.

„Domnul Ciucă a fost alături de mine, personal, în campania de la europarlamentare, în cea de la prezidențiale și în cea internă, a lui Florin Cîțu. A fost în aproape toate locurile din România. Cunoaște PNL mult mai mult decât se crede și are un talent – a găsit în PNL niște oameni cu care să colaboreze și care cunosc bine partidul – Flutur, Bode”, a spus Rareș Bogdan.