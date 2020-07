Mai exact, deși pandemia pare să fie aproape de final, Băncile centrale din economiile emergente au continuat să reducă ratele dobânzilor și în luna iunie.

Decizia a fost luată în contextul în care autorităţile se luptă cu efectele negative ale pandemiei de coronavirus şi încearcă să-şi redreseze economiile, transmite Reuters, citată de agerpres.

Totodată, datele centralizate de Reuters arată că, în rândul celor 37 de economii în curs de dezvoltare, printre care se număr și România, ratele dobânzilor au fost reduse în iunie de 16 bănci centrale, un nivel similar cu cel din mai.

S-au redus costurile de împrumut

Luna iunie a acestui an este a 17-a lună consecutivă de reducere a costurilor de împrumut, acesta fiind cel mai lung ciclu pentru băncile centrale din economiile emergente din 2013.

În data de 29 mai a acestui an, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 2 iunie.