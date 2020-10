Conform estimărilor preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică Eurostat, Uniunea Europeană a înregistrat în august un excedent al balanţei comerciale de 11,3 miliarde de euro, faţă de un plus de 20,6 miliarde de euro în perioada similară din 2019. Astfel, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 139,7 miliarde de euro, în scădere cu 14% faţă de august 2019, în timp ce importurile UE au scăzut cu 15,6%, până la 128,3 miliarde de euro, transmite agerpres.ro

Exporturile au scăzut în România

Zona euro a înregistrat în august un excedent al balanţei comerciale de 14,7 miliarde de euro, faţă de un plus de 14,4 miliarde de euro în perioada similară din 2019.

În primele opt luni din acest an, UE a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de 111,1 miliarde de euro, faţă de un plus de 112,3 miliarde de euro în perioada similară din 2019, în timp ce zona euro a raportat un excedent de 127 miliarde de euro, de la un plus de 133,7 miliarde de euro.

În perioada ianuarie – august 2020, China a fost principalul partener comercial al UE. Acest rezultat vine în urma creşterii importurilor (4,4%) combinată cu un uşor declin al exporturilor (minus 1,1%), în timp ce pe relaţia cu SUA s-a înregistrat o scădere semnificativă, atât a importurilor (minus 11,9%), cât şi a exporturilor (minus 10,7%)

În ceea ce priveşte România, datele Eurostat arată că în primele opt luni din acest an exporturile au scăzut cu 15%, până la 38,5 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au redus cu 11%, la 50,2 miliarde de euro. În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României s-a situat la 11,7 miliarde de euro, comparativ cu 11,1 miliarde de euro în perioada similară din 2019.