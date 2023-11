Vedem vitamina C ca pe o modalitate de a ne întări sistemul imunitar. Cu toate acestea, un nou studiu avertizează că, adesea, tindem să luăm prea mult, informează CBS.

Aportul maxim de vitamina C în organism ar trebui să fie de 2.000 de mg pe zi

Ce se întâmplă în organism dacă luăm prea mult? Acidul ascorbic, cunoscut și sub denumirea de vitamina C, poate ajuta la eliminarea simptomelor răcelii. Face asta prin întărirea sistemului imunitar. Ea ne ajută să absorbim nutrienți. De asemenea, ajută la vindecarea rănilor, sporind producția de colagen.

Luată în cantități prea mari, vitamina C poate duce la probleme pe care nimeni nu și le dorește. Inclusiv diaree, crampe și greață. Mai mult, există riscul apariției pietrelor la rinichi. Potrivit medicilor, aportul maxim de vitamina C ar trebui să fie de 2.000 de miligrame pe zi.

Care sunt beneficiile pentru sănătate ale vitaminei C

„De ani de zile, vitamina C este cunoscută ca un beneficiu pentru sănătatea corpului uman”, spune medicul fizician Alexandra Volo.

„Joacă un rol vital în sănătatea sistemului imunitar, în funcția cognitivă, în sănătatea cardiovasculară și în sănătatea pielii și a ochilor”, spune ea.

În plus, ca acid ascorbic, vitamina C este un nutrient care ajută părți diferite ale corpului, inclusiv mușchii, vasele de sânge, cartilajele și oasele.

Nutrientul servește și ca antioxidant, „care ajută la protejarea celulelor de distrugere și promovează vindecarea rănilor”, spune Jesse Bracamonte, medic de medicină de familie la Clinica Mayo din Arizona.

Care este cantitatea recomandată din această vitamină

Datorită acestor beneficii, este important să obțineți suficientă vitamina C. Doza recomandată pentru adulții cu vârsta de 19 ani și peste este de 90 de miligrame zilnic pentru bărbați și 75 de miligrame pentru femei, conform Școlii de Sănătate Publică de la Harvard. Pentru femeile însărcinate sau care alăptează, cantitatea recomandată crește la 85 de miligrame și la 120 de miligrame pe zi. Și fumătorii au nevoie de 35 de miligrame suplimentare de vitamina C în fiecare zi, deoarece fumatul epuizează nivelul de vitamina C.

Limita superioară recomandată este de 2.000 de miligrame pe zi, „cu dovezi puternice de siguranță atunci când luați 500 de miligrame de vitamina C”, explică Volo.

Care sunt cele mai bune surse

Deoarece organismul nu produce vitamina C, este important să o consumați ca parte a unei diete sănătoase. Vitamina C se află în citrice, fructe de pădure, ardei, pătrunjel, roșii, varză, kale și spanac. Varza de Bruxelles și broccoli sunt surse deosebit de puternice de vitamina C: varza de Bruxelles conține aproximativ 75 de miligrame de nutrient, iar o cană de broccoli conține 80 de miligrame.

Deși sursele alimentare de vitamina C sunt preferate, suplimentele sunt necesare pentru unele persoane. „Dacă pacienții au anumite afecțiuni gastro-intestinale, cancer sau o dietă limitată cu conținut scăzut de nutrienți, care nu include în mod regulat fructe și legume, sunt încurajați să ia suplimente orale de vitamina C”, spune Volo.

Cei care iau suplimente de vitamina C în speranța de a obține beneficii suplimentare dincolo de doza recomandată, dau banii degeaba. „Odată ce nivelul recomandat este atins, e puțin probabil ca vitamina C suplimentară să aibă ca rezultat un beneficiu”, spune Alice Lichtenstein, directorul echipei de nutriție cardiovasculară la Centrul de Cercetare a Nutriției Umane Jean Mayer USDA.