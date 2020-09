Edenred Digital Center a depășit 100 de angajați în hub-ul internațional pentru inovație și proiecte strategice în IT în cadrul grupului Edenred, deschis, anul trecut, la București. Până la finalul anului, Edenred Digital Center are în plan să ajungă la 130 de angajați, pentru a răspunde nevoilor de digitalizare accelerată ale grupului.

Edenred Digital Center a lansat deja și are în derulare aplicații și proiecte cu impact global în business, în contextul în care hub-ul din București dezvoltă soluții pentru tranzacții online, precum aplicații mobile de plăți digitale, pentru subsidiarele Edenred din întreaga lume.

Soluțiile și aplicațiile dezvoltate în centrul de IT de la București sunt, astfel, utilizate de zeci de milioane de beneficiari Edenred.

Un astfel de proiect, în care Edenred Digital Center ocupă un rol important în dezvoltare, este aplicația MyEdenred, lansată deja în 7 țări, inclusiv în România.

De asemenea, din centrul de inovație digitală de la București, este, în prezent, coordonată tranziția în cloud a tuturor celor 46 de subsidiare Edenred în procesul de digitalizare.

Răzvan Popescu, director de HR și Site Leader la Edenred Digital Center: „Este un moment important pentru Edenred Digital Center, ținând cont că, în numai 1 an, am reușit să atragem peste 100 de colegi în echipa noastră. Suntem mândri de calitățile umane și profesionale ale colegilor noștri și de implicarea lor în cadrul organizației IT globale dintr-o varietate de poziții strategice și de conducere.

Competențele echipei Edenred Digital Center din România vor asigura o tranziție mai rapidă în procesul de transformare digitală în cadrul organizației globale.”