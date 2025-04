Ce este Portofelul European pentru Identitate Digitală?

Portofelul European pentru Identitate Digitală este o aplicație gratuită, sigură și opțională. Aceasta va permite cetățenilor UE să păstreze și să utilizeze documente oficiale direct pe telefonul mobil. Documentele din portofel sunt organizate în trei categorii:

PID / LPID – date de identificare personală emise de stat (CI, permis auto etc.);

QEAA – atestări digitale calificate (ex: semnături digitale, procuri, funcții oficiale);

EAA – documente asociate unor drepturi sau beneficii (bilete, abonamente, carduri de loialitate).

Scopul declarat al acestui instrument este de a simplifica procesele de identificare online și de a înlocui metodele clasice precum parolele sau documentele fizice.

Opinii din industrie în cadrul dezbaterii de la București

Evenimentul desfășurat la Hotel Marmorosch a avut titlul „The Future of Trust: Digital Identity Wallets” și a fost moderat de Irina Vijoli (DigiQuery). Printre participanți s-au numărat Andrei Dumitru (IT Smart Systems), David Baier și Mate Bàràny (Ping Identity), Aida Enache (BRD), Gabriel Herbei (First Bank) și Valentina Dragomir (Evrotrust).

Andrei Dumitru a subliniat utilitatea portofelului digital în eficientizarea proceselor. „Va accelera execuția și va reduce costul identificării online”, a spus acesta adăugând că utilizatorii își vor putea demonstra identitatea digitală fără parole, acte fizice sau prezență fizică.

„Scopul declarat al Portofelul European pentru Identitate Digitală este de a oferi cetățenilor europeni o modalitate mai simplă, mai sigură și reutilizabilă de a-și demonstra identitatea în mediul digital. Acesta reprezintă o oportunitate majoră fiind menit nu doar pentru accesarea serviciilor publice, ci și pentru cele private, întrucât va accelera execuția și va reduce costul proceselor de identificare online”, a afirmat, în cadrul evenimentului, Andrei Dumitru, Executive Partner IT Smart Systems. „Cu ajutorul Portofelului European pentru Identitate Digitală, furnizorii de servicii vor putea să acceseze informații atestate cu un nivel ridicat de încredere pentru a livra cu rapiditate servicii digitale, acest lucru având un grad mare de transparență și acordul utilizatorilor”, a mai spus acesta.

David Baier a evidențiat potențialul economic al identității descentralizate, punctând că vor apărea noi surse de venit din emisia și validarea de credențiale digitale, în domenii precum retail și telecom.

„Identitatea digitală descentralizată nu înseamnă doar securitate amplificată și control pentru utilizatori, ci și oportunități reale de monetizare pentru furnizori. Vor apărea fluxuri noi de venituri prin emisia și validarea de credențiale, cu beneficii directe pentru industrii precum retail, telecomunicații și transport. Este un moment cheie pentru a construi un ecosistem durabil și profitabil”, a spus acesta.

Mate Bàràny a completat spunând că „este o tranziție majoră”, cu „mult entuziasm, dar și puțină emoție și haos în piață.”

„Cu identitățile digitale, ne putem îndepărta de parole. Este, într-adevăr, un moment de tranziție, cu mult entuziasm, dar și puțină emoție și haos în piață, ceea ce e firesc”, a declarant Mate Bàràny – Strategic Accounts Executive Ping Identity.

Obligații și implementare până în 2026

Până în noiembrie 2026, toate statele membre ale UE trebuie să pună la dispoziția cetățenilor un portofel digital conform regulamentului european. Acesta poate fi dezvoltat de stat sau de furnizori privați acreditați.

Anumite organizații vor fi obligate să accepte portofelul ca metodă de identificare digitală. Astfel, furnizorii de servicii trebuie să-și actualizeze infrastructura de securitate pentru a putea verifica și accepta credențialele digitale emise. IT Smart Systems și Ping Identity propun soluții care ajută companiile să devină conforme cu noile standarde europene.

Beneficiile pentru utilizatori și impactul în economie

Aida Enache (BRD) a declarat că portofelul oferă „simplitate, viteză și control asupra datelor personale.” Gabriel Herbei (First Bank) a evidențiat extinderea aplicabilității acestuia.

„Instrumentul nu va influența doar banking-ul, ci va deschide oportunități în sănătate, educație și în multe alte domenii, creând un ecosistem digital interconnect”, a declarat acesta.

Valentina Dragomir (Evrotrust) a numit portofelul digital „o inovație sigură în accesarea activității digitale.” Evenimentul a subliniat că identitatea digitală devine o componentă esențială a interacțiunilor moderne, între cetățeni, companii și autorități.