Sunt evoluții care le depășesc cu mult pe cele ale industriei bancare și care au la bază două „ingrediente“ simple: produse centrate pe client și accentul pus pe tehnologie. Dar care sunt în același timp greu de replicat, deoarece în „rețetă“ se mai adaugă mentalitatea de challenger cu care tbi a intrat pe piața regională și pe care și-a conservat-o și transformat-o într-un avantaj competitiv față de instituțiile financiar-bancare tradiționale. Cum a fost posibilă această evoluție și cum intenționează tbi să-și valorifice ADN-ul de FinTech puteți afla din dialogul avut cu Petr Baron, CEO-ul tbi, care crede că oamenii trebuie să fie susținuți să învețe din greșeli ca să poată continua să inoveze.

Timp de peste 20 de ani, sistemul bancar românesc a mers „în pas cu lumea“, cu strategii prudente și conservatoare. O astfel de abordare este justificată într-o societate marcată profund de experiența deceniilor de comunism, în care băncile erau principalii exponenți ai capitalismului considerat „inamic“.

Mentalitățile s-au transformat lent, odată cu schimbarea generațiilor, până în momentul în care revoluția digitală și creșterea nivelului de concurență au început să perturbe „vechiul mers“ și să schimbe peisajul financiar-bancar autohton. Iar accelerarea digitalizării societății, impulsionată de anii pandemiei, a schimbat radical raportul de forțe dintre bănci și clienți, punându-i pe aceștia din urmă în centru.

tbi bank este în primul val al acestei schimbări, fiind prezentă în România din 2002, atunci când compania olandeză TBIF Financial Services – compania-mamă a tbi bank – a înființat prima subsidiară de leasing la București. În anii ce au urmat, compania a început să-și creioneze profilul unui jucător ambițios pe piața serviciilor financiare din România. Produsele în domeniile creditelor de consum și creditelor pentru companii au început să genereze tracțiune pe piață prin simplitatea modului de accesare și prin accesibilitatea costurilor.

În 2011, TBIF a făcut un alt pas decisiv în dezvoltarea sa prin achiziționarea filialei bulgare a Nova Ljubljanska Banka (Slovenia) și a creat astfel tbi bank, cu sediul central în Bulgaria. În anul următor, a fost deschisă o sucursală și în România, 2012 fiind anul de debut al operațiunilor bancare în țara noastră.

Patru ani mai târziu, în 2016, TBIF a fost achiziționată de către 4finance, unul dintre cele mai mari grupuri de finanțare cu ajutorul instrumentelor digitale pentru consumatorii din Europa, cu operațiuni în 11 țări. Iar în 2022, tbi s-a extins pe piața din Grecia, valorificând astfel experiența cumulată și produsele și serviciile bancare operate deja cu succes în Bulgaria și România.

Din 2016, Petr Baron este CEO al tbi fs, compania din care face parte tbi bank, în prezent cu operațiuni în Grecia, Bulgaria, România, Germania și Lituania, iar stilul său de conducere și-a pus amprenta asupra evoluției băncii prin accentul pe cultura orientată pe client și pe tehnologie.

„Industria serviciilor financiare începe să înțeleagă că există un proces gradual, în care clienții se așteaptă să fie tratați cu respect. Orientarea pe client este un principiu din ce în ce mai recunoscut și răspândit în industria financiară, la nivel global. Cele mai de succes companii sunt cele care pun cu adevărat experiența clienților în centrul atenției și care analizează acest aspect, învață din el și evoluează, se adaptează pentru a se asigura că și clienții lor cresc. Suntem printre primii din industria noastră care am început să înțelegem această tendință extrem de importantă“, susține CEO-ul tbi. Iar evoluția rezultatelor înregistrate în ultimii ani de tbi bank la nivel regional confirmă faptul că viziunea sa este corectă.

Poziția unică deținută de tbi bank pe piețele bancare din Bulgaria, Grecia și România este susținută prin caracterul special al produselor și serviciilor pe care le oferă.

Unicitatea acestora este dată, în primul rând, de echipa tbi bank și de modul în care aceasta interacționează cu clienții finali, susține Petr Baron.

„Atunci când angajații creează produse și servicii pliate pe nevoile clienților, nu doar pe obiectivele companiei, se poate vedea o mare diferență. Învățarea este constantă și face parte dintr-un proces continuu de perfecționare. În plus, echipa este mereu în contact cu clienții, mai ales în perioadele dificile. Feedback-ul primit de la clienți este esențial, pentru că ne ajută să înțelegem ce se întâmplă și să acționăm rapid acolo unde este nevoie“, explică CEO-ul tbi.

Interacțiunea directă, acțiunea rapidă, dezvoltarea continuă sunt elementele specifice modului antreprenorial de banking practicat de Petr Baron. O abordare care a devenit motorul transformării rapide a tbi dintr-o bancă tradițională într-o instituție financiară dinamică și care țintește poziția de lider în Europa de Sud-Est.

Un alt element definitoriu al strategiei prin care tbi s-a impus rapid în regiune este accentul pus pe dezvoltarea instrumentelor digitale. Adoptarea tehnologiilor IT este unul dintre avantajele competitive ale băncii, pentru că furnizează companiei informații în timp real și crește viteza de reacție la apariția potențialelor provocări. Și, în același timp, contribuie esențial și la găsirea de soluții inovatoare, care pot fi astfel dezvoltate și lansate mult mai rapid pe piață.

Valorificarea acestor oportunități presupune însă un efort susținut de dezvoltare și perfecționare. Dar acest lucru face parte deja din modul propriu de lucru al băncii, pe care tbi bank și l-a dezvoltat și perfecționat în timp.

„În multe privințe, este o evoluție din punct de vedere organizațional, care a durat mult timp și care acum ne permite să fim eficienți la nivelul întregii echipe, pe mai multe paliere. Dacă altcineva începe să meargă astăzi pe drumul parcurs de noi, ar avea nevoie de câțiva ani pentru a învăța și parcurge acești pași doar pentru a înțelege bine întregul proces. Noi am început această călătorie digitală cu mult timp în urmă, fie că este vorba de integrarea serviciilor, comerțul electronic sau simplificarea tuturor proceselor pentru clienți.

Valorificarea digitalizării accelerate a proceselor, serviciilor și produselor bancare permite tbi bank să exploateze mult mai eficient și oportunitățile oferite de comerțul electronic din România. Potrivit lui Petr Baron, acest sector s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii ani și continuă să o facă într-un ritm accelerat și în prezent, în contextul în care puterea de cumpărare a românilor a ajuns la un nivel mai ridicat. Pe de altă parte, CEO-ul tbi apreciază că România are deja o infrastructură foarte bine pusă la punct în ceea ce privește livrarea produselor, retururile și plățile, oferind numeroase opțiuni clienților.

În opinia sa, comerțul electronic este adoptat pe o scară tot mai largă, atât la nivel global, cât și în România, și face deja parte din modul nostru de a trăi, din revoluția digitală pe care o asimilăm în viețile noastre.

„Și noi am fost parte din această evoluție rapidă, ne-am dezvoltat odată cu piața și am rămas alături de nevoile clienților. România a fost, de fapt, prima piață pe care am lansat soluțiile noastre de comerț electronic pentru parteneri. Vânzările au crescut atât pentru noi, cât și pentru comercianți, iar clienții noștri sunt mulțumiți“, afirmă CEO-ul tbi.