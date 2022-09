Economia digitală a României ar putea crește de 3,5 ori la aproximativ 52 de miliarde de euro în 2030 comparativ cu 14,8 miliarde de euro anul trecut, principalii factori de creșteri fiind investițiile în IT&C și comerțul digital, potrivit raportului Digital Challengers on the Next Frontier realizat de McKinsey&Company.

Astfel, economia digitală a României ar putea ajunge să însemne în jur de 9,6% din PIB în 2030, comparativ cu aproximativ 6% din PIB în 2021.

România – a treia cea mai mare economie digitală din CEE și a doua cea mai mare piață de comerț digital

Economia digitală a României a fost estimată la 14,8 miliarde de euro în 2021 – aproximativ 6% din PIB, conform raportului McKinsey&Company. Dacă în 2030 va ajunge la valoarea estimată de 52 de miliarde de euro, economia digitală a României ar putea reprezenta aproape 9,6% din PIB.

În prezent, România este a treia piață ca economie digitală între cele zece țări Digital Challengers, după Polonia (44 miliarde de euro) și Cehia (18 miliarde de euro). Valoarea este împărțită între comerțul digital (9,8 miliarde de euro), cheltuielile pentru IT&C (3,5 miliarde de eu-ro) și cheltuielile offline pentru produse digitale – de 1,6 miliarde de euro.

Comerțul digital înseamnă 66% din economia digitală a României. IT&C poate deveni principalul motor de creștere până în 2030

„România este a doua cea mai mare piață de comerț digital din Europa Centrală și de Est după Polonia, românii cheltuind în medie aproximativ 500 de euro pe cap de locuitor, mai puțin cu în jur de 25% comparativ cu țări similare. Pandemia de COVID-19 a accelerat considerabil dezvoltarea comerțului digital și a dus la o schimbare semnificativă făcând trecerea de la plata la livrare la plățile online cu cardul.

Astfel, am observat o creștere de peste 60% a volumului de tranzacții cu cardul între 2019-2021, Bucureștiul diferențiindu-se în mod excepțional cu 45% din tranzacții. Rata de penetrare a comerțului digital în România (14%) trebuie să crească cu peste jumătate pentru a atinge nivelul Digital Frontrunners (23%) și să se dubleze pentru a ajunge la nivelul liderilor mondiali precum Marea Britanie sau China (~30%)”, afirmă Ovidiu Tișler,

Associate Partner McKinsey&Company Bucharest.

Rolul exporturilor în creșterea comerțului digital

Exporturile prin canale digitale ale țărilor Digital Challengers au ajuns la peste 12 miliarde de euro în 2021, echivalentul a aproximativ 10% din consumul intern total.

„România se distinge în cadrul Digital Challengers ca țara cu cea mai mare pondere a expor-turilor în comerțul digital – 24% – și cu o balanță comercială pozitivă. Aceste rezultate se da-torează semnificativ operațiunilor eMAG în Bulgaria și Ungaria. Dacă includem și serviciile comercializate digital, exporturile Digital Challengers ajung la aproximativ 12 miliarde de euro.

Prin urmare, accesul la exportul de servicii digitale, cum ar fi jocurile, media, agregatoarele și turismul, ar putea ajuta România să își crească și mai mult valoarea exporturilor”, declară Ovidiu Tișler, Associate Partner McKinsey&Company Bucharest.