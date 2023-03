Această situație reflectă faptul că piața nu a anticipat un ritm mai lent de redresare a infrastructurii, potrivit unui raport ING.

Scăderea importurilor provine din cauza cererii interne mai scăzute

Exporturile au scăzut cu 6,8% de la un an la altul, la început în februarie, după ce au scăzut cu 9,9% de la an la an în decembrie 2022. Importurile au scăzut și mai rapid cu 10,2% în aceeași perioadă, în timp ce s-au redus cu 7,5% în decembrie anul trecut . Șocul nu a venit din scăderea exporturilor, deoarece piața se aștepta ca, din cauza inflației mari din SUA și Europa, să fie afectată cererea consumatorilor și, prin urmare, exporturile Chinei, arată experții ING.

Șocul vine din cauza plonjării importurilor într-o contracție mai profundă. Teoretic, importurile ar trebui să se îmbunătățească pe

măsură ce măsurile restrictive privind Covid au fost eliminate. Datele spun că multe articole de import au continuat să scadă în ianuarie și februarie, reflectând faptul că cererea de bunuri de infrastructură va crește treptat, pe măsură ce China se va redeschide. Acest lucru este în concordanță cu ceea ce s-a văzut până acum în cele două sesiuni. Nu a fost pus accent pe infrastructură în raportul de lucru al guvernului, iar noua emisiune de obligațiuni speciale ale guvernelor locale pentru

sprijinirea proiectelor de infrastructură a fost mai mică decât se aștepta piața, scrie ING.

”Nu suntem optimiști în ceea ce privește investițiile în infrastructură, în special acele proiecte consumatoare de energie. Credem că infrastructura soft, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea tehnologiei (R&D) și brevetele, ar trebui să crească mai rapid în acest an, deoarece s- au alocat 2% din cheltuielile fiscale pentru tehnologie. Imobiliarele nu vor ajuta importurile de mărfuri”, spun analiștii ING.

Presiune și asupra importurilor

Din cauza slăbiciunii piețelor de export, procesarea articolelor comerciale, cum ar fi importurile de circuite integrate, a scăzut cu

24,9% față de decembrie și cu 3,9% față de anul trecut în februarie. Credem că SUA și Europa vor încetini la sfârșitul anului 2023 și nu ne așteptăm ca exporturile să revină. Asta înseamnă că importurile ar putea avea nevoie de ceva timp pentru a reveni, subliniază analiștii ING. Sub-indicele oficial de import PMI a ajuns la 51,3 în februarie, ceea ce ar putea reflecta percepțiile producătorilor. Sentimentele privind exporturile nu s-au îmbunătățit, iar importatorii au așteptări prea mari legate de creșterea pieței interne.