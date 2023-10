Echipa „La Măruță” a avut, vineri, un invitat special: pe ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble. Ziua de 20 octombrie a fost și ultima zi de mandat a acestuia.

Tocmai de aceea, el a avut o apariție televizată în cadrul emisiunii „La Măruță”, pentru a a-și lua rămas bun, dar și pentru a simți, din nou, spiritul tradițional românesc.

Cu această ocazie, Cătălin Măruță l-a numit un „prieten al României și al românilor”. Vă reamintim că legătura lui Andrew Noble cu România este una puternică.

El a venit pentru prima dată aici când avea doar 23 de ani. Acum, după 5 ani de mandat în funcția de ambasador al Marii Britanii în România, el se întoarce în Marea Britanie.

„Plec mâine în Marea Britanie… din păcate. Au fost 5 ani remarcabili pentru țările noastre și pentru noi, personal, ca familie.

Am călătorit foarte mult prin țară și am avut experiențe foarte frumoase. Am fost primiți călduros peste tot. Mă supără faptul că trebuie să plec, dar dacă plec… pot să revin”, a spus acesta, în direct, în emisiunea „La Măruță”.