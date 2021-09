Alexandru Arșinel s-a confruntat cu mai multe probleme în ultima perioadă, în special din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar dacă s-a vaccinat împotriva virusului, Alexandru Arșinel s-a infectat cu COVID-19.

Lipsa spectacolelor, un adevărat chin

Actorul este mulțumit că a continuat colaborarea cu teatrul la care a jucat mai bine de 60 de ani. Acesta a mărturisit că nu poate înțelege cum au reușit ceilalți artiști să treacă prin această perioadă, în lipsa spectacolelor.

„Dorul trebuie să-l scot acum pentru că mi-a fost interzis de Primarul general al Capitalei care nu mi-a mai prelungit contractul de colaborare cu teatrul pe care-l slujesc de aproape 60 de ani. Asta nu înseamna că directorul de teatru, Vasile Muraru, excelentul actor și manager, nu s-a gandit la mine. M-a sunat chiar astăzi și mi-a spus că o să continuam colaborarea într-un fel sau altul. Avem pe rol o piesă de teatru. Eu spun treaba asta ca stare de moment, dar în general, a fost o perioadă foarte dificilă. Nu știu artiștii cum au putut să depășească aceast moment, având în vedere lipirea lor cu toată ființa de această meserie și faptul că pandemia ne-a oprit să mai apărem în fața publicului”, a declarat Alexandru Arșinel, într-o emisiune TV.

Alexandru Arșinel, detalii despre starea sa de sănătate

Alexandru Arșinel a vorbit și despre starea lui de sănătate. Artistul a mărturisit că a început să obosească mai des și mai repede, însă se confruntă și cu niște probleme de auz. Actorul se bucură că o are alături pe soția lui, despre care nu a dat vești chiar bune.

„Nu am energie, obososesc repede. Am fost și la plămâni, cred că de la plămâni ni se trag și astea. Dar eu zic că sunt OK. Am început să surzesc, așa sunt bătrânii. Probabil sunt înfundat. Soția mă așteaptă la masă în fiecare zi. Ea s-a bucurat foarte mult că am fost la munte. Am cumprat niște utilaje care să mă ajute la transport, dar nu am reușit să le folosesc încă. Ea nu face bine, nu face bine, nu face bine nici pentru ea, dar nici pentru noi. Are atâta tristețe în ochi că te cutremură”, a adăugat Alexandru Arșinel.