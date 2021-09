Noi restricții, iminente în Capitală, în condițiile unei creșteri constante a numărului de noi infectări.

Timișoara este primul municipiu din țară în care certificatul verde a devenit obligatoriu, dar Capitala ar putea urma destul de repede.

Noi restricții, iminente în Capitală. ”În cinci săptămâni, numerele au crescut de zece ori”

Bucureştiul va intra şi el, săptămâna aceasta, în scenariul roşu, după ce în ultimele cinci săptămâni numărul celor infectaţi a crescut de 10 ori.

Acesta este avertismentul lansat de cercetătorul Octavian Jurma.

”Bucureștiul va intra, săptămâna aceasta, în scenariul roșu. Timișoara a intrat deja, deci mai toate marile centre universitare vor intra în scenariul roșu.

În cinci săptămâni, numerele au crescut de zece ori. În următoarele două săptămâni va începe suspendarea școlilor.

E posibil să ajungem la un vârf de, în medie, 1.500 de cazuri pe zi, asta înseamnă undeva la 40.000 de internări în spitale, undeva în a doua parte a lunii octombrie.

”Culegem acum ce am semănat în vară”

Noi culegem acum ce am semănat în vară și am semănat relaxarea, am renunțat la orice măsură de protecție și de prevenție. Ce este foarte important, măsurile de prevenție aveau rolul de a menține acea stare verde”, a declarat cercetătorul Octavian Jurma la Antena 3.

În context, Timișoara este primul municipiu din țară în care certificatul verde devine obligatoriu. Asta după ce numărul infectărilor a sărit duminică de 3 la mia de locuitori.

Au fost raportate aproape 300 de cazuri noi, dintre care 49 sunt copii.

Creșterea însemnată a îmbolnăvirilor din ultimele zile a dus la o incidență a cazurilor de 3,18, ceea ce plasează Timișoara într-un nou scenariu de măsuri menite sa stăvilească răspândirea bolii.

Astfel, începând de luni, intră în vigoare solicitarea certificatului verde.

Tot luni este programată întrunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, care va impune noile restricții, scrie sursa citată.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea