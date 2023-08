Dwayne Johnson a reacționat după a reacționat după ce fostul campion WWE Bray Wyatt, pe numele real Windham Rotunda, a decedat la vârsta de 36 de ani. Potrivit celor scrise de fostul wrestler, a avut întotdeauna „un respect și o dragoste extraordinară pentru el și familia Rotunda”.

De asemenea, Dwayne Johnson a scris că regretatul sportiv era „un personaj unic, cool” și greu de creat în lumea wrestlingului.

Directorul de conţinut al lui Windham Rotunda, Paul Levesque, a emis o declaraţie prin care a confirmat decesul lui Rotunda. Amintim că Levesque este cunoscut sub numele de „Triple H”.

Totodată, acesta a subliniat că gândurile lui sunt alături de familia regretatului sportiv. Triple H i-a rugat pe fani să le respecte intimitatea în acest moment complicat.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023