Fosta vedetă a WWE, care a devenit de atunci unul dintre cei mai profitabili actori de la Hollywood, și partenerii achiziționează activele XFL de la Alpha Entertainment, o companie privată fondată de președintele și CEO-ul WWE, Vince McMahon, transmite CNN.

Alpha a declarat falimentul în aprilie, după ce sezonul XFL s-a încheiat mai devreme din cauza pandemiei Covid-19.

Liga a jucat doar un sezon în 2001, în ciuda unui parteneriat cu coproprietarul NBC Sports, iar sezonul 2020 ar fi trebuit să reprezinte marea revenire. Deși XFL nu a adus un mare câștig financiar și nu a înregistrat rating-uri foarte mari, unii fani încă au sperat într-o nouă ligă de fotbal care să poată concura cu NFL.

Dwayne Johnson face astfel echipă cu Dany Garcia, producător de film, cu care a fost căsătorit mai bine de 10 ani, înainte de a divorța în 2007, precum și cu RedBird Capital, o companie fondată de fostul partener Goldman Sachs, Gerry Cardinale.

În comunicatul de presă nu apare însă nicio mențiune despre momentul în care XFL ar putea reveni. În prezent, NFL este încă în pregătiri pentru începerea sezonului viitor din această toamnă, în ciuda îngrijorărilor legate de coronavirus.

Dar dacă XFL se va întoarce sau nu, Johnson și Garcia vor beneficia de pe urma acestei colaborări cu RedBird, care are o experiență vastă în lumea sportului.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020