Prognozele sunt sumbre, iar măsurile propuse pot părea a fi destul de drastice. Nu vor fi ocolite de probleme nici măcar echipelor ale căror venituri depind în mare parte de sumele încasate din drepturile de televizare. Principala problemă este că aproape fiecare club din Anglia plătește salarii prea mari. Pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș bun, jucătorii vor trebui să accepte reduceri substanțiale în perioada următoare.

Spre exemplu, un jucător de top din liga a 3-a din Anglia va trebui să accepte înjumătățirea salariului lunar de 20.000 de lire sterline, dacă nu reușește să prindă un transfer la o echipă din liga secundă. În cazul fotbaliștilor din liga a 4-a, lucrurile stau și mai rău: Aceștia ar trebui să accepte salarii de 25.000 de lire sterline pe sezon, similare cu cele oferite pentru joburile entry-level din orice domeniu.

Chiar dacă pare greu de crezut, se pare că cel puțin cluburile din League One și League Two vor fi silite să recurgă la astfel de măsuri, întrucât sezoanele curente au fost anulate, iar acest lucru înseamnă pierderi masive la capitolul încasări. Practic, este vorba despre aproape toate sursele de venite ale acestor cluburi: drepturi TV, bilete, sponsorizări etc.

Situația nu este mult mai roz nici pentru cluburile din Championship. Chiar dacă acestea au înregistrat venituri record în sezonul precedent, atingând pragul de 785 de milioane de lire sterline, cluburile au ieșit pe minus cu 300 de milioane de lire sterline. Din studiul realizat de Deloitte reiese că cele 24 de formații au plătit nu mai puțin de 837 de milioane de lire sterline numai pentru salarii.

Dan Jones, liderul departamentului sportiv de la Deloitte, a spus că în trecut, astfel de situații erau rezolvate de către eventuali finanțatori, care acopereau găurile din buget sau că acestea puteau fi rezolvate fie prin promovarea în prima ligă, fie prin vinderea unor jucători. Însă ținând cont de contextul crizei cu care se confruntă majoritatea industriilor de pe planetă, clasica rezolvare s-ar putea să nu mai funcționeze în acest an.

Soluția propusă de Deloitte înainte de declanșarea pandemiei a fost plafonarea bugetului de salarii la 70% din veniturile clubului. În prezent, salariile reprezintă 107% din încasările cluburilor din Championship, însă în acest an, pierderile înregistrate de cluburi s-au majorat.

Deloitte a estimat că veniturile echipelor din primul eșalon al fotbalului englez vor scădea cu aproximativ 1 miliard de euro în acest sezon, prin comparație cu campania precedentă. Premier League este, așadar, cea mai afectată competiție fotbalistică europeană din acest punct de vedere. Cu toate acestea, evoluția acestei situații pare a fi una pozitivă, conform studiului realizate de Deloitte, care prevede că fotbalul va depăși recordul de încasări în sezonul următor, cu condiția ca pandemia să nu mai interfereze cu sportul în următoarea stagiune.

Conducătorii de la Manchester United par să fie conștienți de riscurile cu care se confruntă fotbalul englez în acest moment, întrucât aceștia au anunțat recent realizarea unui super transfer, însă care este condiționat de calificarea echipei în Liga Campionilor: Jadon Sancho va fi transferat de la Borussia Dortmund la United în schimbul sumei de 120 milioane de euro dacă elevii lui Ole Gunnar Solskjaer vor prinde locul 4 în Premier League la finele acestui sezonul – ultimul care asigură participarea în cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe planetă.

Cei de la Chelsea nu par însă să fie la fel de precauți. Londonezii au plătit deja 93 de milioane de euro în această vară pentru a-i aduce pe Timo Werner, respectiv Hakim Ziyech, după ce în luna ianuarie plătiseră nu mai puțin de 64 de milioane de euro pentru semnătura lui Christian Pulisic.

Entuziasmul este mare pe Stanford Brige, iar Shaun-Wright Phillips, fostul campion al Premier League cu Chelsea în 2006, nu face decât să confirme acest lucru. Întrebat dacă echipa antrenată de Frank Lampard va avea șanse la titlu în următorii 2-3 ani, fostul internațional englez a dat un răspuns cât se poate de optimist:

„Da, cu siguranță. Dacă va primi jucătorii pe care îi dorește, 100% are șanse. Echipa încă se luptă pentru un loc de Liga Campionilor și în sezonul curent, așa că de aici și până la titlu mai este doar un pas și anume să te lupți cu Manchester City și Liverpool, care au luat un avans prea mare în actuala ediție de campionat,” a declarat Shaun Wright-Phillips pentru americangambler.com.

Așadar, felul în care cluburile reacționează în acest moment delicat diferă destul de mult. Nu putem ști cu exactitate ce ne va aduce viitorul, însă în cazul în care pandemia va lovi din nou, putem să ne așteptăm la situații fără precedent în ceea ce privește fotbalul din insulă.