Anul acesta, EA SPORTS FIFA 21 continuă să ofere cel mai înalt nivel de autenticitate, cu peste 17.000 de jucători și peste 700 de echipe, la care se adaugă peste 90 de stadioane și mai mult de 30 ligi naționale de fotbal, oferind jucătorilor FIFA 21 acces exclusiv la cele mai mari competiții globale.

De la UEFA Champions League la CONMEBOL Libertadores și multe altele, jucătorii pot experimenta autenticitatea jocului cu cluburi de top din cele mai cunoscute ligi naționale, inclusiv Liga I din România.

Cele peste 90 de stadioane licențiate contribuie la cea mai autentică și interactivă experiență de fotbal din lume. Fie că alegeți să jucați pe Parc des Princes, San Siro, Anfield sau Santiago Bernabéu, veți simți energia și atmosfera acestor arene emblematice. De asemenea, dacă preferați fotbalul de stradă, VOLTA Football include cinci locații noi: Sydney, Paris, Dubai, São Paulo și Milano.

Lista completă a ligilor și cluburilor de fotbal din EA SPORTS FIFA 21 este disponibilă aici, iar lista completă a stadioanelor poate fi accesată aici.

