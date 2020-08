Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a susţinut, într-un mesaj publicat pe un site de socializare, că fotbalul românesc a avut un număr nepermis de mare de cazuri de COVID-19, el precizând că în rândul cluburilor a existat o lipsă de disciplină şi rigoare în ceea ce priveşte măsurile de prevenţie.

„La finalul competiţiei din Liga I, înainte de meciul decisiv, avem de tras câteva concluzii. Constatăm, la o lună şi jumătate de când s-a reluat competiţia de fotbal, că am avut un număr nepermis de mare de infectări în rândul fotbaliştilor. A existat şi din partea cluburilor o anumită lipsă de disciplină şi rigoare. E clar că unii nu au reuşit să-şi disciplineze sportivii, nu au reuşit să şi-i protejeze. Vedem că încă lipsesc prevederi esenţiale în regulamentele interne de natură sportivă, care să reglementeze situaţii ce ar fi trebuit să fie clar anticipate. Întotdeauna am declarat şi am susţinut că este important ca o competiţie să se termine pe teren, să se joace după reguli transparente. În această idee, am oferit tot sprijinul nostru, ca Minister al Tineretului şi Sportului, pentru toate sporturile, astfel încât acestea să aibă cadrul legal necesar pentru a-şi putea finaliza competiţiile”, a scris Stroe pe contul personal de Facebook.

El a menţionat că din sezonul următor al Ligii I cluburile care au cazuri de coronavirus şi nu pot fi programate ar trebui să fie sancţionate.

„Pentru următorul campionat, trebuie să corectăm greşelile de până acum. Va trebui să înceapă cu reguli bine definite în avans şi va trebui să ofere un cadru care să acopere toate situaţiile predictibile, pentru a stabili câştigătoarea unui campionat pe teren, aşa cum este şi normal. Toţi trebuie să înţeleagă situaţia actuală, să îşi asume responsabilitatea şi, mai ales, să suporte sancţiunile pentru orice greşeală ce duce la amânarea sau anularea unor partide. Însă, până la a vorbi concret de sezonul 2020-2021, mult succes celor două echipe care, practic, îşi vor disputa o veritabilă finală în această seară, Universitatea Craiova şi CFR Cluj”, a precizat Stroe.

Campioana ediţiei 2019-2020 a Ligii I se va desemna în urma rezultatului partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj, din ultima etapă a play-off-ului, care în mod excepţional va fi decisă prin prelungiri şi penalty-uri în caz de egalitate conform hotărârii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

„Meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj va desemna reprezentanta României în Liga Campionilor. Întrucât 3 august este data-limită impusă de UEFA pentru anunţarea reprezentantelor fiecărei ţări în cupele europene, membrii Comitetului Executiv au decis în unanimitate ca reprezentanta României în Liga Campionilor să fie stabilită în urma unui meci decisiv. Astfel, partida dintre primele două clasate în play-off-ul Ligii I, Universitatea Craiova – CFR Cluj, programată în această seară, începând cu ora 20:30, va avea o câştigătoare. În caz de egalitate după 90 de minute, se vor disputa două reprize de prelungiri şi, dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare”, se arată pe site-ul FRF.

Învingătoarea acestei partide va primi 3 puncte în clasament şi va reprezenta România în ediţia 2020-2021 a Ligii Campionilor.

Echipa Universitatea Craiova întâlneşte în această seară, de la ora 20:30, pe teren propriu, formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Ligii I.

În momentul de faţă, CFR Cluj ocupă prima poziţie a clasamentului, cu 46 de puncte, iar Universitatea Craiova locul al doilea, cu 44 de puncte, însă are un meci mai puţin disputat. Este vorba despre partida Astra – U Craiova din etapa a 9-a, meci amânat din cauza a cinci cazuri de COVID-19 la formaţia giurgiuveană. Având în vedere că UEFA a solicitat FRF desemnarea campioanei ediţiei 2019-2020 a Ligii I la finalul zilei de 3 august, LPF nu a mai avut date disponibile pentru a programa partida de la Giurgiu.