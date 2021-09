După ani de tensiuni, gazoductul Nord Stream 2 a fost terminat! Anunțul făcut de Rusia

Autoritățile din Rusia au transmis vineri, 10 septembrie, că gazoductul Nord Stream 2 a fost terminat, după mai mulți ani de tensiuni. Controversatul gazoduct are o lungime de 1.230 de kilometri și trece pe sub sub Marea Baltică.