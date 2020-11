Mirela Vaida de la Acces Direct ne-a obișnuit să fie mereu cu zâmbetul pe buze și plină de viață în aparițiile televizate. Totuși, nu toată viața vedetei a fost doar lapte și miere.

Drama teribilă a Mirelei Vaida!

Vedeta Antenei 1 s-a decis acum să rupă tăcerea și să facă dezvăluiri teribile din trecut. Vaida a pierdut două sarcini, înainte să devină mamă.

„Da, eu mi-am dorit foarte mult copii şi, într-adevăr, primele două sarcini au fost pierdute, însă partea bună este că, atunci când pierzi o sarcină, înseamnă că poți să rămâi însărcinată.

Femeile trebuie să înțeleagă că astăzi, din cauza stresului şi a modului de viață, din cauza poluării şi a ceea ce mâncăm, ne luptăm cu o afecțiune numită infertilitate. În momentul în care tu rămâi însărcinată, dar pierzi sarcina, din varii motive, înseamnă că un prim pas a fost făcut, înseamnă că tu poți să rămâi însărcinată, şi ăsta e cel mai important lucru.

Sunt sarcini toxice, pentru corp, pe care el le respinge, sunt sarcini extrauterine, aşa cum am avut şi eu una, şi era foarte periculoasă. Dumnezeu ştie foarte bine ce să ne dea şi poate că acele două pierderi de sarcină pentru mine au fost nişte pregătiri.

Pentru că mi-am dat seama cât de mult îmi doresc copii şi că, după ce i-am avut pe primul şi pe al doilea, nu m-am gândit o secundă că nu mi l-aş dori pe al treilea.

Devin şi mai mari dragostea pentru copii şi dorința de a avea o casă plină după ce tu nu poți să duci două sarcini. Corpul selectează natural ce e sănătos pentru tine şi ce nu. Dacă trupul meu a respins două sarcini, înseamnă că ele nu erau bune.

Şi atunci am primit acest lucru aşa, am fost şi mi-am făcut nişte controale mai amănunțite, mi-am dat seama că nu e nicio problemă la mine şi că a fost doar destinul. M-am dus cu credință înainte, am trecut peste asta şi iată dovada, am născut 3 copii în 4 ani, toți pe cale naturală, alăptați exclusiv până la 6 luni. Nu a fost uşor, dar este ceea ce eu mi-am dorit foarte mult şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, aş face la fel”, a dezvăluiit Mirela Vaida, conform viva.ro.