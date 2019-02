Preşedintele Comisiei economice a Senatului – liberalul Florin Cîţu – explică faptul că PIB-ul României nu a crescut, ci a fost realizat raportat la mai puţini români decât în trecut, în condiţiile valurilor de plecări în străinătate.

Prezentăm mai jos postarea integrală:

"Dragnea, românii fug din ţară că din zonele de război. De aceea “creşte" productivitatea!

PSD îl atacă pe Preşedintele României folosindu-se de un raport al OECD despre productivitate.

Dar sunt aşa de incompetenţi că nu au citit tot raportul.

Las la o parte faptul că raportul se referă la 2017 iar Preşedintele României vorbeşte de 2018 şi bugetul pentru 2019.

Bombă este altă.

Raportul spune clar de ce “a crescut” productivitate în România.

- Românii au FUGIT din ţară pentru că îi urăsc pe socialsti, pe Dragnea şi gaşcă lui de corupţi. Asta după ce Dragnea “a mărit salarii şi pensii”. Estimările arată că românii o să părăsească ţară în 2019 şi 2020 cu o viteză mai mare decât o fac cetăţenii din zonele afectate de război.

Acesta este motivul. Productivitatea în acest raport reprezintă PIB pe ora lucrată. Nu spune nimic despre creşterea PIB, creşterea bunăstării etc.

Asfel, nu a crescut PIB-ul au FUGIT românii din ţară şi acelaşi PIB, sau mai mic, a fost făcut cu mai puţini români ceea ce a forţat companiile să se adapteze, unele au investit etc. De aici şi “creşterea productivităţii”.

De aceea se prăbuşeşte economia. PSD+ALDE nu sunteţi doar hoţi şi infractori , sunteţi foarte foarte foarte limitaţi.

Din raport “ În România’s case, the productivity boom was due în part to labour shortages created by millions of workers leaving the country în search of higher pay. The lack of new workers put pressure on companies to boost the productivity of existing labour.” QED

#RomaniaFaraPSDsiALDE", scrie Florin Cîţu.