Marele regret avut de Draga Olteanu Matei a fost dezvăluit chiar de iubita artistă, care a făcut dezvăluiri inedite cu puțin timp înainte să moară. Nimeni nu s-ar fi așteptat la ceea a și-ar fi dorit aceasta să devină, de fapt. Declarațiile pe acest subiect le-a făcut în clipa în care a împlinit 85 de ani.

”Mă simt nemaipomenit de bine. Am impresia că sunt în rai. (…) Dor o să-mi fie dor întotdeauna de Bucureşti. Căci acolo sunt rădăcinile mele, este satul meu natal, dar vreau să-l păstrez în suflet aşa cum l-am avut întotdeauna: frumos, cald, ca un sat natal. Aşa rămâne Bucureştiul pentru mine. Altminteri, vreau să-ţi spun că sunt foarte fericită că am venit la Piatra Neamţ. L-am descoperit în 1958, când am venit într-un turneu cu ”Reţeta Fericirii”. Şi când am văzut casa în care a locuit soţul meu, m-am îndrăgostit.”, a spus iubita artistă, conform okmagazine.ro.

Marea actriţă a Teatrului Naţional Bucureşti a acordat un interviu Televiziunii Române în care a vorbit despre actuala ei stare de sănătate, mărturisind că este energică şi încrezătoare în viitor. Draga Olteanu Matei a mărturisit că, de fapt, ea şi-a dorit să se facă dansatoare, însă mama sa a fost cea care s-a pus în calea dorinţelor ei.

”N-am simţit (n.r. să se facă actriţă). M-am pomenit făcând. Am vrut să mă fac dansatoare, mama nu m-a lăsat. Nu a fost de acord, pentru că voia să-mi termin liceul, să dau la facultate. Am intrat în teatru în 1956, înainte de asta am făcut mult teatru de amatori, ca elevă.”, îşi aminteşte marea actriţă.

Povestind despre o întâmplare inedită din cariera sa, Draga Olteanu Matei a dezvăluit că a avut privilegiul de a se plimba cu maşina lui Ceauşescu, pe care, însă, nu-l cunoştea, întâlnindul, în cadru formal, de două ori.

”M-am plimbat cu însuşi maşina lui Ceauşescu, eram la Turnu Severin, cu spectacole de divertisment. Şi, la un moment dat, ne-au dus pe şantier, la Porţile de Fier 2, unde lucrau deţinuţi. Am recitat acolo, am stat cu ei, am băut un pahar de vin. Şi s-a pornit o furtună straşnică, ne-am adăpostit acolo, şi când am plecat ne-au dat maşina tovarăşului Ceauşescu, care trebuia să se ducă a doua zi să-l ia pe el de nu ştiu unde. Şi i-am zis şoferului <<Îţi dai seama cine sunt eu dacă merg cu maşina lui Ceauşescu?>>”, a povestit Draga Olteanu Matei.

Actriţa a mărturist atunci şi ce planuri de viitor are. Ea a mărturisit că ar avea de gând să facă o continuare a Coanei Chiriţa, rol care i-a marcat şi definit cariera actoricească.

”Chiar mă gândeam să mă apuc să scriu un monolog despre Chiriţa actuală. Acum avem destule coane Chiriţe care s-au englezit, care bat orizonturile pe unde vrei şi pe unde nu vrei. Astăzi, Chiriţa vorbeşte cu ”OK” la fiecare două cuvinte, spune ”mă duc să-mi aranjez look-ul, etc.”. Sunt destule expresii pe care aş putea să le folosesc pentru a face un cuplet ca lumea”, a mărturisit Draga Olteanu Matei.