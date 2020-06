Pentru ca este o afacere prospera, tot mai multi antreprenori isi indreapta atentia catre deschiderea unui studio de videochat, astfel ca in Romania studiourile de videochat apar ca ciupercile dupa ploaie. Cu toate acestea, nu multe studiouri de videochat reusesc sa faca performanta. Iar daca vorbim despre performanta, studioul de videochat din Bucuresti Charm Studio trebuie mentionat. Primul studio marca Charm a fost deschis in 2012, iar de atunci si pana acum lucrurile au crescut exponential in ceea ce ii priveste. Charm Studio si-a deschis, la inceputul lunii Iunie doua noi locatii in Bucuresti, in Piata Victoriei si pe Bulevardul Unirii.

Ce inseamna videochat?

Meseria de model videochat se adreseaza tuturor tinerelor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, iar cerintele la angajare difera de la un studio la altul. Iar studiouri sunt multe, mai ales in Capitala, unde se estimeaza a fi cateva sute. Totusi, nu toate studiourile se bucura de acelasi succes la nivel international. Daca vorbim despre studiouri cunoscute din Bucuresti, trebuie musai sa specificam Charm Studio, studioul de videochat din Bucuresti care este recunoscut pentru motto-ul lor: We create top models.

Cu Charm Studio colaboreaza 70 de modele de videochat. Dintre acestea, ne arata statisticile, peste o tremie castiga 10.000$ in fiecare perioada (n.r. la fiecare doua saptamani), in timp ce 5 dintre acestea sunt in topul clasamentului la nivel mondial, castigand, astfel, peste 20.000$ in fiecare perioada.

Charm Studio – Studioul modelelor de top din Bucuresti – isi deschide doua noi locatii

Ca afacerea este una prospera, nici nu incape indoiala! Cel mai profesionist studio de videochat din Bucuresti, supranumit si “Studioul Modelelor de Top” si-a deschis doua noi locatii in Bucuresti: in Piata Victoriei si pe Bulevardul Unirii, ambele in locatii de lux, cu amenajari interioare si decoruri spectaculoase.

Asadar, tot ce le ramane tinerelor care isi doresc un job banos este sa se programeze la interviu intr-una dintre cele 4 locatii Charm: www.charmstudios.ro/contact .

Articol furnizat de Charm Studios