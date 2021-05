Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Dorin Iordăchescu: Chiar dacă nu se poate numi un proiect propriu-zis, consider că succesul anului 2020 îl reprezintă capacitatea extraordinară de coeziune a întregii echipe Selgros, care a depus eforturi susținute pentru a depăși obstacolele generate de pandemie. Am dovedit clienților noștri nu doar că suntem un partener de încredere, ci și că ne putem adapta și răspunde prompt nevoilor lor, indiferent de situație.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Dorin Iordăchescu: M-am alăturat echipei Selgros în urmă cu 20 de ani și, în tot acest timp, am avut privilegiul să pot implementa multe proiecte deosebite. Dacă ar fi să aleg unul, atunci aș menționa că am reușit împreună cu întreaga echipă să facem din Selgros un brand puternic pe piața din România.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Dorin Iordăchescu: Avem o listă extinsă de proiecte planificate pentru 2021, prin care vizăm să oferim clienților noștri o experiență cât mai plăcută în magazinele Selgros. Aș menționa aici proiectul Scan&Go, un sistem de self scanning & self check out, care va oferi consumatorilor confort și rapiditate în a face cumpărăturile. Proiectul, care va fi printre puținele de acest gen implementate în România, va permite clienților să scaneze produsele la raft, pe măsură ce le pun în coșul de cumpărături, și să plătească direct la casele de marcat special amenajate.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Dorin Iordăchescu: Pandemia a adus numeroase provocări ce ne-au determinat să ne regândim prioritățile și să luăm măsuri speciale pentru a ne proteja angajații și clienții. Concomitent, ne-am concentrat eforturile pentru a asigura o aprovizionare adecvată, în contextul unei schimbări bruște a comportamentului de consum și ne-am adaptat sortimentele și serviciile, pentru a susține nevoile specifice ale tuturor categoriilor noastre de clienți. Pentru noi a fost mai important ca oricând să ne respectăm angajamentul pe care ni l-am asumat încă de la intrarea pe piață, în urmă cu 20 de ani, de a rămâne un partener sigur și de încredere pentru furnizorii și clienții noștri.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Dorin Iordăchescu: În primul rând, l-aș îndemna să aibă curaj, să creadă în el și în propriile abilități, să rămână curios și dornic să se implice în proiecte diverse. Va trebui să muncească din greu și să fie în permanență conectat la business, astfel încât să poată identifica tendințele din piață. Totodată, să urmărească să devină un profesionist autentic și să câștige încredere și respect, prin proiectele pe care le derulează.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Dorin Iordăchescu: Adaptabilitatea retailerilor la nevoile reale ale pieței va fi un factor determinant în atingerea succesului, în viitor. Retailerii care își vor adapta rapid strategiile în concordanță cu schimbările de comportament ale consumatorilor vor avea clar de câștigat. În acest sens, ne așteptăm să vedem schimbări profunde în politica sortimentală în următorii ani, care vor include nu doar o componentă puternică pe zona de inovații, dar și o armonizare a ofertelor la trendurile din piață. Observăm deja un interes tot mai crescut pentru produse sănătoase și de calitate superioară, iar capacitatea retailerilor de a răspunde acestui comportament de consum va reprezenta un pilon cheie în atragerea de noi clienți. Traversăm o etapă accelerată de digitalizare, cu efecte directe asupra comportamentului de cumpărare și cu siguranță vom vedea transformări și consolidări pe acest palier, în următorii ani.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Dorin Iordăchescu: Sunt un mijloc de schimb, ceva bun și rău, în același timp, ceva fără de care credem că este greu de trăit.