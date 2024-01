Donald Trump a obținut susţinerea lui Ron DeSantis. Fostul președinte s-a declarat „foarte onorat” de decizia guvernatorului. Totodată, acesta s-a folosit de ocazie pentru a aminti că Joe Biden este „cel mai rău preşedinte” din istoria SUA.

Potrivit sursei menționate, retragerea lui Ron DeSantis din cursă face din fosta guvernatoare a statului North Carolina Nikki Haley ultimul obstacol în calea învestirii lui Donald Trump în vederea alegerilor prezidenţiale americane de către Partidul Republican.

