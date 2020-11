Președintele american în exercițiu, Donald Trump, și-a continuat în data de 8 noiembrie acuzațiile privind fraude la vot în mai multe state americane.

Informațiile transmise de el au fost făcute în contextul proiecțiilor care l-au desemnat drept câștigător al alegerilor prezidențiale din SUA pe contracandidatul său democrat, Joe Biden.

„Ar trebui să ne uităm la voturi. Abia începem etapa de tabelare. Ar trebui să ne uităm la aceste acuzații. Vedem o serie de declarații pe propria răspundere conform cărora au existat fraude electorale. Avem o istorie în această țară a problemelor electorale”, a transmis Donald Trump pe Twitter.

„În Pennsylvania, a existat un ordin judecătoresc de la Curtea Supremă pentru a-i obliga să separe buletinele de vot primite după data alegerilor. A fost nevoie de intervenția judecătorului Alito. Acesta este un grup mare de buletine de vot. Când vorbim despre probleme sistemice, este vorba despre cum au fost autentificate aceste buletine de vot, deoarece dacă există o problemă în sistem cu privire la autentificare, aceasta ar afecta serios întregul scrutin”, a adăugat președintele american în exercițiu.

„Și ceea ce mă îngrijorează este că am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă în state precum Philadephia și Detroit, cu o lungă serie de probleme electorale (ca să mă exprim în termeni moderați)”, a subliniat Donald Trump.

După ce toate proiecțiile au arătat că Biden este câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA, Donald Trump a subliniat că, începând de luni, echipa sa de campanie va merge în instanță cu acuzații de fraudă.

Donald Trump nu renunță prea ușor la fotoliul de președinte al SUA. El refuză să îşi recunoască înfrângerea și spune că adevăratul câștigător este chiar el. Încă lider la Casa Albă, acesta susține că au existat nereguli, informează dpa preluat de Agerpres.

Preşedintele republican a postat prima sa reacţie pe reţelele de socializare la rezultatul scrutinului anunţat de media care îl dă câştigător pe democratul Joe Biden, scriind cu majuscule şi neaducând dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale, dintre care unele au fost deja respinse de instanţă.

„OBSERVATORILOR NU LI S-A PERMIS PREZENŢA ÎN ÎNCĂPERILE UNDE SE NUMĂRĂ. AM CÂŞTIGAT SCRUTINUL, AM OBŢINUT 71.000.000 DE VOTURI LEGALE”, a scris Trump într-o primă postare care a fost marcată prompt şi restricţionată de Twitter pentru difuzarea de informaţii controversate despre alegeri.

„S-AU ÎNTÂMPLAT LUCRURI RELE PE CARE OBSERVATORII NOŞTRI NU AU FOST LĂSAŢI SĂ LE VADĂ. NICIODATĂ NU S-A MAI ÎNTÂMPLAT. MILIOANE DE BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ AU FOST TRIMISE UNOR OAMENI CARE NU LE-AU CERUT NICIODATĂ!”

„71. 000.000 de voturi legale. Cel mai mult VREODATĂ pentru un preşedinte în funcţie!” a mai scris Trump într-o postare ulterioară pe Twitter.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a…

