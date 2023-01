Doliu la nivel internațional! Pilotul de raliuri Ken Block și-a pierdut viața într-un accident de snowmobil

Pilotul profesionist de raliuri Ken Block, cunoscut la nivel internațional pentru cascadoriile sale, s-a stins din viață la doar 55 de ani din cauza unui accident de snowmobil.

Accidentul a avut loc în Wasatch, Utah. Potrivit informațiilor transmise de către biroul șerifului de acolo, Ken Block cobora pe o pantă abruptă când snowmobilul său s-a răsturnat și a căzut peste el.

Nefericitul anunț a fost făcut luni, 2 ianuarie 2023, de către echipa sa Hoonigan Racing.

„A fost declarat decedat la fața locului din cauza rănilor suferite în urma accidentului”, a transmis biroul șerifului într-un comunicat de presă, precizând faptul că vedeta mergea într-un grup, dar a fost singur când a avut loc accidentul.

„Cu cele mai profunde regrete putem confirma că Ken Block a murit astăzi într-un accident cu snowmobilul. Ken a fost un vizionar, un pionier și un simbol. Și, cel mai important, tată și soț. Ne va lipsi foarte mult”, a spus echipa sa prin intermediul rețelelor sociale.

Despre Ken Block

Ken Block și-a început cariera de raliuri în 2005. În același an, el a fost numit „Rookie of the Year” în Campionatul „Rally America”.

A concurat la Campionatul Mondial de Raliuri și a câștigat mai multe medalii de rallycross la X Games, relatează agenția de presă Reuters.

Ken Block a fost co-fondatorul companiei de îmbrăcăminte sport DC Shoes și a produs seria de videoclipuri Gymkhana, în care apărea el conducând pe piste periculoase și curse cu obstacole. Videoclipurile Gymkhana au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.

Doliu în lumea vedetelor! Keenan Cahill s-a stins din viață la doar 27 de ani

Din nefericire, Ken Block nu este singura vedetă care a decedat în ultima perioadă. Vă amintim că Keenan Cahill, un youtuber devenit celebru la nivel internațional datorită videoclipurile sale cu sincronizarea buzelor pe hituri muzicale, s-a stins din viață la doar 27 de ani. Vedeta a murit pe data de 29 decembrie 2022, într-un spital din Chicago. Nefericitul anunț a fost făcut de către managerul său, David Graham.

Potrivit TMZ, David Graham a explicat că acesta a suferit operația pe cord deschis pe data de 15 decembrie 2022, dar au existat complicații în urma procedurii, motiv pentru care a fost conectat la aparate. Keenan Cahill a decedat după ce a fost deconectat de la aparate.

„Suntem triști să anunțăm dispariția lui Keenan Cahill. Familia lui a înființat un GoFundMe pentru a ajuta la acoperirea costurilor cheltuielilor de înmormântare. Katie Owens (care a înființat GoFundMe) este mătușa maternă a lui Keenan, sora mamei sale, Erin Cahill.

Keenan este o inspirație. Să sărbătorim amintindu-ne de tot conținutul pe care l-a creat, de artiștii cu care a colaborat, de muzica pe care a produs-o și de dragostea pe care a avut-o pentru toți cei care l-au susținut de-a lungul anilor”, a fost scris, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Kennan Cahill a colaborat cu mari vedete, precum Katy Perry și 50 Cent

Originar din Chicago, tânărul suferea de sindromul Maroteaux-Lamy, o afecțiune care provoacă mărirea organelor. Acesta a primit tratamente frecvente și a suferit mai multe operații de-a lungul timpului. Potrivit informațiilor postate pe conturile sale de pe rețelele sociale, el urma să fie supus unei operații pe cord deschis la începutul acestei luni, relatează sursa citată anterior.

Cu ajutorul unui computer și cu puțină pasiune, Keenan Cahill a adunat milioane de vizualizări pe canalul său de YouTube, reușins să convingă celebrități, printre care Katy Perry și 50 Cent, să i se alăture.

Kenenan Cahill a devenit una dintre primele vedete virale ale anilor 2010 cu ajutorul videoclipurile sale cu sincronizarea buzelor, filmate în spatele biroului din dormitorul său, pe când era încă un adolescent.

Conceptul era simplu: rostea cu aplomb versurile unor hituri muzicale, precum „DJ Got Us Fallin’ in Love” al lui Usher și „Only Girl (In the World)” al Rihannei.