Doliu în lumea sportului! Rosi Mittermaier, dublă campioană olimpică la schi, s-a stins din viață

Rosi Mittermaier, cunoscută drept „Gold-Rosi”, dublă campioană olimpică la schi, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 72 de ani.

„A murit liniştită în somn, înconjurată de familia sa, după o boală gravă”, a anunțat agenția de presă AFP.

Rosi Mittermaier şi-a câştigat faima la nivel internațional în timpul Jocurilor Olimpice de la Innsbruck (Austria) din 1976, după ce a reuşit să cucerească medaliile de aur la coborâre şi slalom, plus argintul la slalom uriaş.

În acelaşi an, ea a câştigat marele Glob de Cristal în Cupa Mondială de schi alpin, retrăgându-se din activitate la finalul sezonului respectiv, la doar 25 de ani. Rosi Mittermaier a fost aleasă Sportiva Anului în 1976, iar trei decenii mai târziu a devenit prima reprezentantă a sporturilor de iarnă care a fost inclusă panteonul sportului german (2006).

Rosi Mittermaier a fost căsătorită cu Christian Neureuther, un fost schior cu şase victorii în Cupa Mondială. Fiul lor, Felix Neureuther, a călcat pe urmele lor, devenind cel mai de succes schior german, având 14 de succese în Cupa Mondială şi şase medalii castigate la Campionatele Mondiale, inclusiv aurul pe echipe (2005), relatează sursa citată anterior.

Doliu la nivel internațional! Pilotul de raliuri Ken Block și-a pierdut viața într-un accident de snowmobil

Din nefericire, lumea sportului a mai pierdut un mare nume la începutul acestui an. Vă amintim că pilotul profesionist de raliuri Ken Block, cunoscut la nivel internațional pentru cascadoriile sale, s-a stins din viață la doar 55 de ani din cauza unui accident de snowmobil.

Accidentul a avut loc în Wasatch, Utah. Potrivit informațiilor transmise de către biroul șerifului de acolo, Ken Block cobora pe o pantă abruptă când snowmobilul său s-a răsturnat și a căzut peste el.

Nefericitul anunț a fost făcut luni, 2 ianuarie 2023, de către echipa sa Hoonigan Racing.

„A fost declarat decedat la fața locului din cauza rănilor suferite în urma accidentului”, a transmis biroul șerifului într-un comunicat de presă, precizând faptul că vedeta mergea într-un grup, dar a fost singur când a avut loc accidentul.

„Cu cele mai profunde regrete putem confirma că Ken Block a murit astăzi într-un accident cu snowmobilul. Ken a fost un vizionar, un pionier și un simbol. Și, cel mai important, tată și soț. Ne va lipsi foarte mult”, a spus echipa sa prin intermediul rețelelor sociale.

Despre Ken Block

Ken Block și-a început cariera de raliuri în 2005. În același an, el a fost numit „Rookie of the Year” în Campionatul „Rally America”.

A concurat la Campionatul Mondial de Raliuri și a câștigat mai multe medalii de rallycross la X Games, relatează agenția de presă Reuters.

Ken Block a fost co-fondatorul companiei de îmbrăcăminte sport DC Shoes și a produs seria de videoclipuri Gymkhana, în care apărea el conducând pe piste periculoase și curse cu obstacole. Videoclipurile Gymkhana au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.