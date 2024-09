Doliu imens în lumea sportului! Luni, pe 30 septembrie, NBA a anunțat că fostul mare jucător de baschet Dikembe Mutombo, care a fost inclus în Hall of Fame, a decedat la vârsta de 58 de ani.

Acesta suferea de cancer cerebral, boală cu care a fost diagnosticat în octombrie 2022. Mutombo a murit înconjurat de familie, conform informațiilor furnizate de Yahoo Sports.

Comisarul NBA, Adam Silver, a făcut o declarație referitoare la moartea lui Mutombo:

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3

— NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024