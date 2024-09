Regizorul Tudor Giurgiu a menționat pe scena teatrului din Oradea că s-a întâlnit cu Nadia Comăneci pentru a discuta despre proiectul unui film documentar. El a explicat că Nadia este deschisă și entuziasmată de idee, subliniind că au discutat și despre aspecte mai puțin cunoscute din viața acesteia. Giurgiu a adăugat că intenționează să finalizeze filmul în 2026, pentru a marca 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal, dacă totul va decurge conform planului.

Nadia a avut mai multe propuneri de-a lungul timpului, dar acum crede ca este momentul și a acceptat propunerea lui Cosmin Hodor privind realizarea unui documentar. Nadia se bucură că România poate realiza acum documentare la un nivel internațional și crede în echipa care îl va realiza. Aceasta va fi, în mare, aceeași care a realizat și filmul documentar Nasti.

Cosmin Hodor este apropiatul lui Țiriac. Acesta a contribuit enorm la acordul ei.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem. Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat, pe scena teatrului orădean, regizorul Tudor Giurgiu, alături de echipa de producţie a filmului „Nasty”.