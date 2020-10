Este vorba despre Enzo Mari, un renumit designer de mobilier italian şi teoretician, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Bărbatul a lucrat pentru branduri celebre precum Artemide şi Alessi, relatează Dpa, citată de agerpres.

Enzo Mari a fost un renumit artist modernist italian și designer de mobilier. El s-a inspirat din idealismul mișcării artelor și meșteșugurilor și din viziunile sale politice de comunist.

Tragiul anunț al morții sale a fost făcut luni de Stefano Boeri, preşedintele Triennale, un muzeu de design din Milano care a vernisat în urmă cu doar două zile o expoziţie dedicată lui Mari.

„La revedere Enzo. Pleci ca un Uriaş”, a scris Boeri pe Twitter.

Un caracter irascibil

Totodată, Enzo Mari era cunoscut pentru politica sa de stânga radicală, caracterul irascibil, dispreţul pentru designul pretenţios şi concentrarea absolută asupra formei şi funcţiei.

Scaunul „Delfina” şi tava „Putrella” sunt unele dintre cele mai cunoscute creaţii ale sale.

Enzo Mari este de asemenea faimos pentru „Autoprogettazione”, o carte din anii 1970 despre mobilierul DIY (Do it yourself).