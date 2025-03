Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este în doliu, după ce profesorul și filosoful de renume George Bondor a încetat din viață marți, 11 martie. Vestea tragică a fost anunțată cu profundă durere pe rețelele sociale de către soția sa, Raluca Vârlan-Bondor, coordonator comunicare și proiecte culturale la Institutul Francez din Iași.

În vârstă de 53 de ani, George Bondor a fost găsit fără viață în locuința sa din localitatea Rediu, județul Iași. Conform autorităților, acesta s-ar fi sinucis, fără a lăsa vreun bilet de adio. Aproape de inimile sale, nu au existat semne clare ale vreunei crize personale sau profesionale care să prevestească această tragedie.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cauza exactă a decesului.

George Bondor a fost un simbol al gândirii filosofice contemporane în România și dincolo de granițele țării. Născut în Câmpulung Moldovenesc, profesorul Bondor a avut o carieră strălucită la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a predat Filosofie, cu un focus special pe Fenomenologie și Hermeneutică.

Cu o activitate academică impresionantă, el a realizat stagii de cercetare în universități prestigioase din Konstanz, Lille, Freiburg și Heidelberg, aducând contribuții valoroase în domeniul său de specialitate. Pe parcursul carierei sale, George Bondor a evoluat constant în cadrul Universității Cuza, de la preparator universitar la conferențiar universitar doctor, obținând, în 2017, gradul de profesor universitar doctor habilitat.

A fost și director al școlii doctorale, iar influența sa asupra filosofiei românești și internaționale va rămâne de neșters. În paralel cu activitatea academică, Bondor a fost și redactor șef al revistei „Timpul”, având un impact semnificativ în domeniul publicisticii culturale.

Acesta a fost considerat de colegii săi un „filosof complet, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru”. Vestea dispariției sale a șocat întreaga comunitate intelectuală.

„Cutremurător să aflu că George Bondor nu mai este. Un filosof complet format, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru.

În același timp, un prieten de care m-am apropiat foarte mult în perioada în care am format, împreună, echipa de conducere a revistei „Timpul”. Am învățat foarte mult de la George și nu voi uita vreodată ultima discuție pe care am avut-o anul trecut, târziu în noapte, pe țărmul de la Balcic.

Nu pot merge cu gândul dincolo. Rămas bun, dragă George. Condoleanțe familiei”, a scris președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pe Facebook.