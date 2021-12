Literatura internațională este în doliu! Pasionații lecturii au primit o vestă cumplită, recent, scriitoarea şi jurnalista Joan Didion s-a stins din viață.

Ea a cunoscut celebritatea și simpatia oamenilor datorită talentului său remarcabil pentru scris.

Din nefericire, Joan Didion a încetat din viaţă, miercuri, 23 decembrie, la onorabila vârstă de 87 de ani. Ea suferea de Parkinson de mulţi ani, iar această boală necruţătoare i-a fost, în cele din urmă, fatală.

Joan Didion, emblema literaturii americane

Joan Didion a fost un cronicar tranşant al societăţii americane contemporane și un nume important al literaturii. Aceasta a fost şi jurnalistă şi eseistă, cunoscută în special pentru lucrări precum „The White Album” (o colecţie de eseuri despre sfârșitul anilor 1960) sau „The Year of Magical Thinking” (o descriere a durerii provocată de decesul soţului ei, John Gregory Dunne).

„Didion a fost unul dintre cei mai tranşanţi scriitori ai ţării şi un observator perspicace. Lucrările ei de ficţiune, comentarii şi memorii au primit numeroase premii şi sunt considerate clasice moderne”, a scris Penguin Random House.

Aceasta a devenit cunoscută în anii 1960 drept un pionier al „noului jurnalism”, combinând tehnicile tradiţionale de relatare cu stilul literar şi reflecţii personale.

Tot în apropierea sărbătorilor de iarnă, o altă emblemă feminină s-a stins din viață. De această dată, doliul se răsfrânge asupra lumii cinematografice.

O mare doamnă a filmului a murit înainte de Crăciun

Este vorba despre actriţa de teatru şi film Sally Ann Howes, care a murit la vârsta de 91 de ani pe 19 decembrie.

Actriţa de teatru şi film Sally Ann Howes s-a născută la Londra pe 20 iulie 1930. Mai apoi, aceasta a fost nominalizată în 1963 la premiile Tony pentru rolul din „Brigadoon”, producţie care a fost prezentată doar două săptămâni, notează hollywoodreporter.com.

După aceeea, a jucat alături de Robert Alda şi Steve Lawrence în „What Makes Sammy Run?”, care a avut peste 500 de reprezentaţii între anii 1964-1965.

A primit laude pentru interpretarea din „A Hatful of Rain”

Anterior, aceasta a jucat în „Paint Your Wagon”, alături de tatăl ei, Bobby Howes, şi în comedia muzicală „Summer Song”, înainte de a primi laude pentru interpretarea dramatică din „A Hatful of Rain”. Amintim că printre actorii cu care a jucat s-au numărat Vivien Leigh, în „Anna Karenina” (1948), şi John Mills, în „The History of Mr. Polly” (1949).

Trebuie menționat că Sally Ann Howes a ajuns pe Broadway în februarie 1958, când a început să joace rolul Eliza Doolittle în „My Fair Lady”, producţia originală Lerner and Loewe, în care a înlocuit-o pe Julie Andrews, care a ales West End.