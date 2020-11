Îndrăgitul artist What’s UP trece prin momente teribile. Bunica sa s-a stins din viață, iar acest lucru l-a afectat enorm. Alice Badea, logodnica sa, este alături de el în toată această perioadă și susține că artistul este complet devastat.

Marius Marian Ivancea, sau What’s UP, a primit o veste dureroasă recent. Bunica sa, de care era foarte apropiat, a încetat din viață. Având în vedere vestea primită, artistul a decis să nu se mai prezinte la o emisiune Tv unde a fost invitat alături de logodnica sa. Alice Badea a venit și a mărturisit tot ce s-a întâmplat.

Logodnica sa susține că este alături de el, deoarece e o perioadă destul de dificilă.

“Din păcate, What’s UP are un deces în familie. Condoleanțe și eu îi transmit. Din păcate, bunica lui a decedat și el a ales să stea acasă de data asta. Nu se simte foarte bine și aș fi vrut să fiu alături de el cât mai mult posibil. Am acceptat invitația cu mare drag la voi și sper că se uită și mă așteaptă acasă să fiu alături”, a declarat logodnica artistului în cadrul emisiunii “Showbiz Report”, difuzată pe Antena Stars.

O pauză din viața publică

Totodată, în cadrul interviului, Alice Badea a mai menționat că What’s UP a decis să facă o pauză de la viața publică, pentru că își dorește să stea o perioadă în umbră.

De asemenea, având tragedia care a apărut în familia sa, acest lucru l-a motivat și mai multe pe artist să iasă măcar o periodă din lumina reflectoarelor. Ea a mai adăugat că munca din ultima vreme și oboseala și-au spus cuvântul, iar această pauză este importantă pentru logodnicul ei.