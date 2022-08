O cunoscută artistă din București, Simona Săndulescu, a fost găsită moartă, sâmbătă, în Lacul Morii. În jurul orei 1 noaptea, artista a scris pe Facebook un mesaj de adio. Din primele informații, se pare că Simona a ales să-și pună capăt zilelor.

„Dragii mei prieteni care mă admirați artistic, știu că vă dezamăgesc! Dar viața a devenit insuportabilă pentru mine…..Vă rog să mă iertați! Dragul meu Edward Aurelian Bar, tu știi că te-am iubit nespus! Acum intru în Lacul Morii purtând povara unei iubiri neîmpărtășite….Draga mea Cristina Deutsch , te rog să îi transmiți!”, a fost mesajul transmis de artistă pe pagina sa de Facebook.

Prietenii artistei sunt șocați de tragica veste

Anterior, o prietenă a atristei a confirmat decesul acesteia, printr-un comentariu la postarea de pe Facebook

„Dragilor, am vorbit cu un domn care m-a sunat pe telefonul de messenger și mi-a confirmat decesul ei. A fost acolo azi noapte și i-a ridicat trupul din lac, din păcate echipa a ajuns când ea deja era moarta! Și-a lăsat telefonul pe dig, degeaba o sunam noi… L-a lăsat pe dig și s-a aruncat peste balustrada. Au văzut toată scena doi tineri care se aflau pe dig.. Au sunat la politie, dar ea s-a aruncat peste balustrada. Este depus trupul la IML. Cine dorește alte detalii, poate suna la secția de politie 20. Telefonul este la mama ei… Mai multe nu mai știu! Sunt afectata de aceasta veste cumplita! Nu pot sa cred!! Sa ne rugam pentru sufletul ei, greu încercat!!”, a scris prietena Simonei Săndulescu.

Prietenii ei sunt șocați de tragica veste. Mulți dintre ei au transmis mesaje de adio și regret.

„Draga de ea. Absolut șocant. O fată excepțională și ea să își pună astfel capăt zilelor… !? Of! Din câți prieteni i am fost nu am reușit nici unul să o facem să treacă peste iubirea neîmpărtășită. Bunul Dumnezeu să o ierte! Sa ne rugam pentru sufletul ei! Eu tot mai sper că nu e adevărat.”, a mai scris un prieten al artistei.

Mesajul poliției

„La data de 6 august, în jurul orei 1.40, prin apel 112, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Secția 20 a fost sesizată cu privire la faptul că, într-un lac din Sectorul 6, se află o persoană înecată. La fața locului s-au deplasat polițiști cadrul Secției 20 și un echipaj de pompieri – scafandri, care au intervenit pentru scoaterea persoanei din apă.

Totodată, un echipaj medical, în urma verificărilor, a constatat decesul.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri – Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.”, transmit autoritățile.